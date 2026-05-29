涉菲鋼鐵廠案遭羈押近兩周 陸駐菲使館：64位中國公民已獲釋

據大陸駐菲律賓大使館消息，5月28日晚間，64名此前被菲方羈押的大陸公民獲釋，使館已派員赴現場照料，另有6人正在辦理獲釋手續。這批大陸公民先前在菲律賓東米薩米斯省一間鋼鐵廠工作，5月15日遭菲律賓執法部門查扣羈押。菲律賓司法部日前裁定，對涉事大陸公民涉嫌違反菲核能安全法、移民法、勞工法等指控證據不足，應予釋放。

大陸駐菲使領館表示，中方高度重視此案，多次向菲方高層和有關部門提出嚴正交涉，要求菲方依法、公正、快速處理此案，不得損害大陸公民合法權益。使領館也數次派員對遭羈押人員進行領事探視，並持續提供關心與協助。

大陸駐菲使館稱，將繼續全力以赴維護在菲大陸公民和機構安全與合法權益，並再次提醒在菲大陸公民嚴格遵守當地法律法規。

據悉，5月15日，菲律賓軍方、警方與反犯罪單位組成的聯合小組，突襲位於東米薩米斯省的一間鋼鐵廠，並逮捕69名沒有合法身分文件的大陸工人。他們被發現在熔煉含有高放射性物質的進口廢金屬，其中包括鈾（Uranium）與釷（Thorium），並面臨違反核能安全、移民與勞工法規等指控。

菲律賓官員還指出一個「雙重標準」，這69名大陸工人均配備完整防輻射裝備，但超過100名當地菲律賓工人沒有任何防護，直接暴露於風險中。該工廠隨後被視為犯罪現場封鎖調查。

該工廠據稱與菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）前顧問的兄弟有關，並被指與非法離岸博弈集團存在關聯。