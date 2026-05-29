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陸防長董軍連兩年不出席香會！「無職務少將孟祥青率團」史上層級最低

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
今年香格里拉對話中國代表團由解放軍國防大學教授孟祥青率團出席。圖為2023年他在北京香山論壇高端對話上講話。 報系資料照片
今年香格里拉對話中國代表團由解放軍國防大學教授孟祥青率團出席。圖為2023年他在北京香山論壇高端對話上講話。 報系資料照片

香格里拉對話（簡稱香會）今5月29日起，一連三天在新加坡舉行。新加坡聯合早報報導，中國國防部長董軍連續第二年不出席香會，中國代表團將由中國人民解放軍國防大學教授孟祥青率領參會。

報導稱，現年65歲的孟祥青擁有少將軍銜，同時也是中國全國政協委員，曾任國防大學戰略研究所副所長、所長，但他目前沒有擔任任何行政職務。報導稱，由不擔任行政職務的少將率團出香會，是中國自2007年以來，參與香會層級最低的一次。

報導稱，大陸國防部發言人蔣斌28日的例行記者會上，並未主動發布中國代表團參會消息。經媒體提問後，他才說，解放軍專家學者代表團將受邀赴新加坡參加香會，代表團團長為孟祥青，成員包括國防大學、軍事科學院、海軍相關專家學者。蔣斌並說，「這次派出的專家學者將深入闡釋中方的理念倡議，致力於增信釋疑、凝聚共識、深化合作，共同為維護亞太和平穩定貢獻智慧力量。」

報導稱，董軍不出席香會，香會主辦單位、英國國際戰略研究所（簡稱IISS）依慣例將不會安排解放軍代表團在大會發言。

報導稱，當中美兩國防長都出席香會時，美國防長一般會先在星期六的全體會議發表演講，中國防長則在星期天的全體會議上發言。根據IISS先前發布的日程，星期天的全體會議主題原本是「中國在亞太地區的合作夥伴關係」，但星期三（27日）已改成「應對全球競爭中的地區緊張局勢」，不再是以中國為主題的專場，提前釋放中國國防部長不參加的信號。

IISS官網顯示，孟祥青和以中國外交部前副部長身份參會的中國前駐美大使崔天凱，30日將分別參加兩場分組討論。

聯合早報就此採訪了政治大學政治系、東亞研究所特聘教授寇健文，寇健文表示，雖然孟祥青和去年率團的胡鋼鋒同為少將，但胡鋼鋒擔任國防大學副校長兼教育長，孟祥青則沒有任何行政職務，說明參與香會的解放軍代表團層級明顯降低。

孟祥青 董軍 新加坡

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