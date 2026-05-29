陸防長董軍連兩年不出席香會！「無職務少將孟祥青率團」史上層級最低

香格里拉對話（簡稱香會）今5月29日起，一連三天在新加坡舉行。新加坡聯合早報報導，中國國防部長董軍連續第二年不出席香會，中國代表團將由中國人民解放軍國防大學教授孟祥青率領參會。

報導稱，現年65歲的孟祥青擁有少將軍銜，同時也是中國全國政協委員，曾任國防大學戰略研究所副所長、所長，但他目前沒有擔任任何行政職務。報導稱，由不擔任行政職務的少將率團出香會，是中國自2007年以來，參與香會層級最低的一次。

報導稱，大陸國防部發言人蔣斌28日的例行記者會上，並未主動發布中國代表團參會消息。經媒體提問後，他才說，解放軍專家學者代表團將受邀赴新加坡參加香會，代表團團長為孟祥青，成員包括國防大學、軍事科學院、海軍相關專家學者。蔣斌並說，「這次派出的專家學者將深入闡釋中方的理念倡議，致力於增信釋疑、凝聚共識、深化合作，共同為維護亞太和平穩定貢獻智慧力量。」

報導稱，董軍不出席香會，香會主辦單位、英國國際戰略研究所（簡稱IISS）依慣例將不會安排解放軍代表團在大會發言。

報導稱，當中美兩國防長都出席香會時，美國防長一般會先在星期六的全體會議發表演講，中國防長則在星期天的全體會議上發言。根據IISS先前發布的日程，星期天的全體會議主題原本是「中國在亞太地區的合作夥伴關係」，但星期三（27日）已改成「應對全球競爭中的地區緊張局勢」，不再是以中國為主題的專場，提前釋放中國國防部長不參加的信號。

IISS官網顯示，孟祥青和以中國外交部前副部長身份參會的中國前駐美大使崔天凱，30日將分別參加兩場分組討論。

聯合早報就此採訪了政治大學政治系、東亞研究所特聘教授寇健文，寇健文表示，雖然孟祥青和去年率團的胡鋼鋒同為少將，但胡鋼鋒擔任國防大學副校長兼教育長，孟祥青則沒有任何行政職務，說明參與香會的解放軍代表團層級明顯降低。