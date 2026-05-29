新增十局處理台胞登陸事務 國台辦：根據工作需要的正常安排

大陸國台辦近日調整了局級機構對外名稱，並新增十局處理台胞登陸事務，相關舉措受到關注。而大陸國台辦回應表示，相關調整是該辦「根據工作需要作出的正常安排」，未來將落實中共黨中央對台決策部署，扎實做好對台各項工作。

針對上述調整是否意味對台工作有新的方向，以及相關名稱改革的要求是否出自於更高層的規劃？國台辦29日上午透過書面回應指出，「相關調整是我辦根據工作需要作出的正常安排。新形勢下，我辦將認真貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，落實黨中央對台決策部署，扎實做好對台各項工作」。

國台辦並提到，該辦九局將統籌做好涉台法規和投訴協調工作，「進一步強化涉台法治工作」，並指出「我們維護廣大台胞合法權益的工作力度只增不減」。十局將承擔台灣同胞來大陸學習實習、就業創業等有關工作，「更好同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共享祖國大陸發展進步成果」。

近日大陸國台辦出現重大機構名稱改革，原先有12個局級機構，對外依照相關功能命名，現在調整為依照數字命名，總數仍維持不變。

大陸國台辦官網目前已經改成新的機構設置。內設12個局級機構，對外名稱分別是：一局、二局、三局、四局、五局、六局、七局、八局、九局、十局、十一局，機關黨委（人事局）。

原先國台辦也是設置12個局級機構，對外分別為：秘書局、綜合局、研究局、新聞局、經濟局、港澳涉台事務局、交流局、聯絡局、法規局、投訴協調局、政黨局，機關黨委（人事局）。

據悉，國台辦內部本來就有用數字稱呼各局的說法，例如研究局是三局，港澳涉台事務局是六局，交流局是七局，這次主要是對外名稱也改為數字局，與中共港澳辦、中組部、政法委、中聯部等機構趨於一致。

調整後的國台辦十局是新設單位，「承擔台灣同胞來大陸學習實習、就業創業等有關工作」，過去並沒有專門的青年交流相關局，九局則是整合了過去法規局與投訴協調局的相關工作。