王毅會巴基斯坦外長：巴方是美伊談判可信賴斡旋者

中共中央政治局委員、外交部長王毅28日在紐約會見巴基斯坦副總理兼外交部長達爾，雙方談及中巴關係，並就伊朗局勢交換了意見。王毅表示，巴方積極斡旋美伊談判，是可信賴、合格的斡旋者；中方將繼續支持巴方和平努力，共同推動各方堅持對話談判，推動全面停火，盡早恢復中東海灣地區和平穩定。

據大陸外交部官網29日消息，王毅表示，夏立夫總理成功訪華，兩國領導人達成新的重要共識，將中巴命運共同體建設推上新水平。

王毅指，巴方積極參加此次安理會高級別會議和「全球治理之友小組」會議，同各方發出重振聯合國權威和核心地位、改革完善全球治理的共同聲音。巴方作為安理會非常任理事國，承擔起維護國際和平與安全的責任，中方對此表示讚賞。

王毅接著表示，中巴友好合作是全方位、全天候、全領域的，兩國在雙邊、地區、國際層面始終相互信任、相互團結、相互支持，這是中巴鐵桿友誼的底色和戰略夥伴關係的價值。

王毅稱，中方願同巴方一道，以兩國領導人重要共識為指引，保持高層交往，深化政治互信，拓展務實合作，增強巴方自主發展能力，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

據中方通稿，達爾表示，夏立夫總理訪華取得巨大成功，彰顯巴中友誼與團結，感謝中方熱情友好接待。當前多邊體系被削弱，改革任務更加迫切。中方此時倡議召開安理會高級別會議正當其時，得到各方支持，取得積極成效。

達爾稱，巴方願同中方一道，落實好兩國領導人共識，加強發展戰略對接，推進中巴經濟走廊建設，深化各領域合作，推動巴中全天候戰略合作夥伴關係不斷向前發展。國際調解院在香港建立運作，倡導以調解代替訴訟，體現了東方優勢。巴方將繼續全力支持中方系列倡議，共同踐行多邊主義。

雙方還就伊朗局勢交換了意見。王毅表示，巴方積極斡旋美伊談判，是可信賴、合格的斡旋者。中方將繼續支持巴方和平努力，共同推動各方堅持對話談判，推動全面停火，盡早恢復中東海灣地區和平穩定。

達爾表示，感謝中方支持巴方斡旋努力，並表示巴中就中東海灣地區和平穩定提出五點倡議，得到廣泛支持。巴方將繼續為推動局勢降溫發揮建設性作用。

據此前報導，應大陸國務院總理李強邀請，巴基斯坦總理夏立夫於5月23日至26日對大陸進行正式訪問。夏立夫23日抵達浙江杭州，24日晚間抵達北京。大陸國家主席習近平25日在北京人民大會堂會見夏立夫。