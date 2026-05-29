中外長訪加前夕 加拿大國防部證實：軍艦上周穿越台灣海峽

中國駐加拿大大使稍早曾公開警告渥太華勿繼續派軍艦經過台海，而就在中國外長王毅即將抵達加拿大進行訪問之際，加拿大國防部證實有一艘海軍巡防艦「沙洛鎮號」（HMCS Charlottetown）上星期獨自穿越台灣海峽。

根據加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）報導，加拿大國防部發言人普林（Andrée-Anne Poulin）在聲明中表示，「沙洛鎮號」於5月22日執行例行性台灣海峽通行任務，並於5月23日完成航程。此次行動由加拿大軍艦獨立進行，未與其他盟國艦艇同行。

此次航行時機格外敏感。因中國外交部長王毅預計於當地時間5月28日晚間抵達加拿大，展開為期3天訪問。這是中國外長10年來首次訪加，加中雙方正尋求在美國保護主義升溫與關稅壓力下，重新擴大雙邊合作與經貿往來。

4月底，中國駐加大使王鏑接受「環球郵報」訪問時曾發警告稱，如果加拿大持續派軍艦穿越台灣海峽，或持續有國會議員訪台與台灣政府互動，可能損害兩國新建立的合作關係。

報導稱，加拿大政府正積極尋求拓展海外出口市場與吸引新的外國投資，而中國被視為重要選項之一。然而，在安全與主權議題上，渥太華仍維持既有立場。

加拿大國防部長麥根第（David McGuinty）本月稍早曾重申，渥太華視台灣海峽為「國際水域」。

所謂「國際水域」概念，源自「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）對國際航行海峽的通行權規範，即包括軍艦在內的船舶，可在無需事先獲得沿岸國批准情況下自由通行。

中國長期主張台灣海峽屬於其內海或管轄水域，稱台灣是中國領土的一部分。

加拿大保守黨外交事務評論員、眾議員莊文浩（Michael Chong）對加國軍艦通行台灣海峽表示歡迎。莊文浩本月稍早才不顧中國大使警告而訪問台灣，並與總統賴清德會面。

莊文浩說：「加拿大政府必須清楚表明，不會接受北京不合理的要求。」

自2018年至前總理杜魯道（Justin Trudeau）去年卸任期間，加拿大軍艦曾11次穿越台灣海峽。現任總理卡尼（Mark Carney）上任後，此次是第二次海軍執行相關任務。上一次為2025年9月，加拿大巡防艦與澳洲驅逐艦聯合通行台海。

加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation ofCanada）研究副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）表示，加拿大在南海與東海的行動，正受到北京、東京、台北、澳洲及美國等地密切關注。

她認為，此次台海航行釋出重要訊號，顯示加拿大在印太地區將維持自主外交與安全路線。「這表明加拿大致力於維護國際法，確保包括台灣海峽在內的國際航道，對所有國家都能自由通行。」

納吉布拉指出，加拿大目前必須同步推進多重政策目標，一方面深化與中國的有限經濟合作，這也是王毅此次訪加的重要目的；另一方面，加拿大也必須在整體國家安全議程上保持堅定立場。

中國駐加拿大使館尚未對此事作出回應，但去年9月加拿大軍艦通過台灣海峽時，北京曾批評加拿大在「製造麻煩和挑釁」。