荷蘭機艦闖西沙 陸國防部：已嚴正交涉

海基會上周披露，5月再有3名台灣一貫道道親在福建與廣東遭陸方以不明理由拘禁，國台辦則於27日稱，大陸一貫鼓勵支持兩岸各領域交流往來，依法保護台灣同胞的正當權益。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（28）日表示，近一兩年已有17名一貫道道親在大陸遭拘留，國台辦不用否認這一點，「你（國台辦）就把話說清楚，一貫道在中共的眼裡就是邪教，講話不要模模糊糊」。

2026-05-28 18:33