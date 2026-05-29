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荷蘭機艦闖西沙 陸國防部：已嚴正交涉
荷蘭海軍艦載直升機近日飛入由中共實控的西沙群島領空，遭共軍驅趕，大陸國防部昨天進一步指出，已向荷方提出嚴正交涉，並敦促荷方停止侵權，嚴格約束一線海空兵力行動，「以免發生海空不測事件」。
大陸國防部發言人蔣斌昨天指出，近日荷蘭海軍「德魯伊特」號護衛一架艦載直升機非法侵闖「中國西沙群島領空」，「嚴重侵犯中國主權，損害中國安全利益」。他說中國軍隊組織海空兵力採取有力措施，對其予以外逼驅離，並向荷方提出嚴正交涉。環球時報報導，南部戰區出動多艘護衛艦，近距離驅離荷艦，解放軍戰機掛載PL-10空空飛彈參與驅離行動。
蔣斌強調，「西沙群島是中國固有領土。中國軍隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛領土主權和海洋權益」。
廿七日共軍南部戰區發言人翟士臣公布當日德魯伊特號艦載直升機侵入西沙領空，強調南部戰區組織海空兵力，依法依規語音警告、警示性電子干擾等必要措施外逼驅離。環球時報引述軍事專家張軍社說法警告，若荷方升級挑釁，「中國軍隊肯定會更加嚴厲反制，包括警告射擊等」。
荷蘭皇家海軍則於日前臉書公布，德魯伊特號正執行「太平洋射手」任務，廿二日抵達菲律賓訪問三天，其後將到夏威夷參加環太平洋軍演。該艦艦長廿二日向菲媒馬尼拉公報透露，一架共軍直升機曾近距離接近德魯伊特號，這次打交道「短暫但高度專業」，「他們只來看看我們是誰，然後就離開了」。
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