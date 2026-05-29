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香格里拉對話…陸派少將率團 防長董軍連2年缺席

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
中方率團參加香格里拉對話的孟祥青（左）有少將軍銜，是中國國防大學教授。 圖／聯合報系資料照片
中方率團參加香格里拉對話的孟祥青（左）有少將軍銜，是中國國防大學教授。 圖／聯合報系資料照片

新加坡香格里拉對話今天開幕，大陸國防部昨天宣布今年率團參會的軍方人員為國防大學教授、少將軍銜的孟祥青。這是大陸防長董軍連續兩年沒有出席香會。

大陸國防部發言人蔣斌昨天下午在記者會回覆媒體詢問表示，五月廿九日至卅一日，解放軍專家學者代表團將應邀赴新加坡參加第廿三屆香格里拉對話會。此次代表團團長為國防大學孟祥青教授（具有少將軍銜），成員包括國防大學、軍事科學院和海軍有關專家學者。

他指出，大陸重視亞太地區防務安全合作，始終秉持開放包容理念，積極參與具有建設性各類對話，這次派出的專家學者將深入闡釋大陸的理念倡議，致力於增信釋疑，凝聚共識，深化合作，共同為維護亞太和平穩定貢獻智慧力量。董軍為何沒有出席，蔣斌未指出原因。

有大陸媒體詢問，大陸防長董軍不會出席，按照慣例主辦方也不會安排解放軍代表團的大會發言，這是不是表明解放軍放棄了西方智庫主導的平台，同時也失去了闡述大陸國防政策的一個機會？蔣斌說，解放軍代表團將積極參與「具有建設性的各類對話」，在會上也可以展示中國的理念倡議，與會各方共同為維護亞太和平穩定貢獻智慧力量。

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