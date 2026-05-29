德陸對話 王文濤批歐盟 經貿限制措施

德國經濟部長賴歇二十六日至二十九日率包含巴斯夫、西門子能源等知名德企高管四十人出訪大陸，賴歇二十七日已分別與大陸國務院副總理何立峰、商務部長王文濤會面。王文濤向賴歇提及，歐洲近期公布的保護主義限制措施，對中歐企業合作造成嚴重干擾。大陸外交部昨天就此表示，歐盟保護主義措施只會損害歐洲消費者利益，中歐不存在強買強賣。

新華社報導，何立峰於廿七日在北京人民大會堂會見德國聯邦經濟和能源部部長賴歇及部分德國企業家代表，何立峰表示，盼雙方進一步鞏固傳統合作基礎，挖掘新興領域合作潛力，推動雙邊經貿關係持續健康發展。

賴歇與王文濤見面時，王文濤說，中國「十五五」時期智能化、綠色化、融合化發展方向與德國工業四點○和低碳轉型目標高度契合。希望雙方打造利益融合、相互成就的中德合作新典範。

王文濤還指近期歐洲公布一系列「具有保護主義色彩的經貿限制措施」，對中歐企業合作造成嚴重干擾。他表示，中德都是製造大國、出口大國、貿易大國，是經濟全球化的受益者，應共同支持自由貿易與多邊主義，做開放包容的倡導者、互利共贏的踐行者、聚力創新的開拓者。「中方願同德方加強對話磋商，拉長合作清單，縮短問題清單，共同推動中歐經貿關係行穩致遠。」

據陸方新聞稿，賴歇表示，德國政府支持自由貿易，反對「脫鉤斷鏈」，願與中方加強政策交流，建構基於規則的穩定、平衡、可信賴和面向未來的德中經貿關係。德方支持兩國企業在平等互利和公平競爭的基礎上，進一步擴大貿易往來和雙向投資，深化循環經濟、數位技術、人工智慧等領域合作。

賴歇廿七日接受路透訪問時表示，現代經濟關係必須同時包含合作與競爭，「競爭讓我們更強，合作帶來穩定，創新帶來共同進步。」她稱德國企業並不懼怕競爭，但競爭須以一種對雙方都有利的方式來進行。她也強調，德國希望與中國保持對話，因為需要有公平的競爭環境。

針對歐盟官員計畫擴充相關「工具」以「平衡」對華貿易，外交部發言人毛寧昨天表示，無論是「去風險」「降依賴」還是所謂的「貿易平衡」，實際上都是保護主義。

這種措施只會損害歐洲消費者利益，抬高企業成本，削弱產業長遠競爭力。她說，國際貿易是雙向選擇，不存在強買強賣。中歐經貿關係的本質是互利共贏的。中方從不刻意追求對歐洲的貿易順差。