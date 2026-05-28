大陸國台辦各局對外改以數字命名 新增「十局」專責台胞登陸

大陸國台辦出現重大機構名稱改革，原先有12個局級機構，對外依照相關功能命名，現在調整為依照數字命名，總數仍維持不變。

大陸國台辦官網目前已經改成新的機構設置。內設12個局級機構，對外名稱分別是：一局、二局、三局、四局、五局、六局、七局、八局、九局、十局、十一局，機關黨委（人事局）。

原先國台辦也是設置12個局級機構，對外分別為：秘書局、綜合局、研究局、新聞局、經濟局、港澳涉台事務局、交流局、聯絡局、法規局、投訴協調局、政黨局，機關黨委（人事局）。另外目前國台辦仍有7個直屬事業單位。

據悉，國台辦內部本來就有用數字稱呼各局的說法，例如研究局是三局，港澳涉台事務局是六局，交流局是七局，這次主要是對外名稱也改為數字局，與中共中組部、政法委等機構一致。

目前各局分工如下：

一局：協調機關日常工作，承辦文電、秘書、會議、通信、資訊工作，負責檔案、報刊、圖書工作，負責機關財務、房產、基本建設、物資設備、環境秩序管理。 二局：承辦海峽兩岸關係協會的日常工作，協調有關部門處理涉台突發事件。 三局：研究台海形勢和兩岸關係中的重大問題，指導並協調中央有關部門和地方的涉台調研工作。 四局：承辦對台新聞發布具體工作，負責兩岸新聞交流有關工作，承擔台灣記者來大陸採訪審批事宜。 五局：管理和協調兩岸三通事務，統籌協調和指導對台經貿工作。 六局：協同有關部門處理港、澳特區涉台工作中有關事務。 七局：管理和協調兩岸文化、影視、學術、教育、衛生、體育、民族、出版、宗教等交流事宜。 八局：負責對台有關政黨和團體等聯絡工作，指導中央有關部門和地方的對台聯絡工作。 九局：負責指導和協調涉台法律事務工作，指導、檢查及協調處理台灣同胞投訴案件。 十局：承擔台灣同胞來大陸學習實習、就業創業等有關工作。 十一局：負責開展對台灣政黨、團體的研究，承辦黨際交流平台相關事宜。機關黨委（人事局）：負責機關党的建設和紀檢、幹部人事工作，領導機關群團組織的工作。機關黨委設立機關紀委，承擔機關紀檢、黨風廉政建設有關工作。

國台辦官網更新的時間是5月26日傍晚。

值得一提的是，國台辦第十局，「承擔台灣同胞來大陸學習實習、就業創業等有關工作」，過去並沒有專門的青年交流相關局，這次是獨立新設。