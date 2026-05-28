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國台辦調整內部機構 第10局專責台人赴陸學習就業

中央社／ 台北28日電

中國大陸國台辦近日調整內設機構，有11個局的名稱改為數字編號。在職能調整方面，原法規局、投訴協調局合併為第9局；新設第10局，專責台灣人赴陸學習實習、就業創業等有關工作。

「中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室」（國台辦）官網26日調整內設機構，仍維持12個局級機構，但其中11個名稱改為數字編號，工作內容也略有修改，職能調整則涉及第9局、第10局。

國台辦官網顯示，原秘書局改稱「一局」，負責「協調機關日常工作，承辦文電、秘書、會議、通信、信息工作，負責檔案、報刊、圖書工作，負責機關財務、房產、基本建設、物資設備、環境秩序管理」。

原綜合局改稱「二局」，負責「承辦海峽兩岸關係協會的日常工作，協調有關部門處理涉台突發事件」。

原研究局改稱「三局」，負責「研究台海形勢和兩岸關係中的重大問題，指導並協調中央有關部門和地方的涉台調研工作」。

原新聞局改稱「四局」，負責「承辦對台新聞發布具體工作，負責兩岸新聞交流有關工作，承擔台灣記者來大陸採訪審批事宜」。

原經濟局改稱「五局」，負責「管理和協調兩岸『三通』事務，統籌協調和指導對台經貿工作」。

原港澳涉台事務局改稱「六局」，負責「協同有關部門處理香港特別行政區、澳門特別行政區涉台工作中有關事務」。

原交流局改稱「七局」，負責「管理和協調兩岸文化、影視、學術、教育、衛生、體育、民族、出版、宗教等交流事宜」。

原聯絡局改稱「八局」，負責「對台有關政黨和團體等聯絡工作，指導中央有關部門和地方的對台聯絡工作」。

原法規局、投訴協調局合併改稱「九局」，負責「指導和協調涉台法律事務工作，指導、檢查及協調處理台灣同胞投訴案件」。

新設「十局」，「承擔台灣同胞來大陸學習實習、就業創業等有關工作」。

政黨局改稱「十一局」，負責「開展對台灣政黨、團體的研究，承辦黨際交流平台相關事宜」。

機關黨委（人事局）則維持不變。

國台辦 台灣人 大陸

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