快訊

獨／奪命坡道！北市8旬翁返家輪椅「90度後翻」 重摔腦出血送醫亡

金秀賢最新反擊曝光！假音檔爆料者失蹤 求償飆至300億

台積電震盪收跌、鉅額交易卻點燈亮起「兩盞新高價」 台股有望衝上4萬5千點

聽新聞
0:00 / 0:00

被批侵烏惱羞？俄官媒嗆「人渣敗類」、「家人一路走好」 陸網友愣：罵人不重複

香港01／ 撰文：盧詩文
俄羅斯官媒「俄烏網」的微博帳號因有中國網友在其評論區留言批評俄羅斯侵略烏克蘭，該帳號竟頻頻怒罵網友，稱這些中國網友是「鬼子」、「人渣敗類」。圖／取自「李老師不是你老師」X
俄羅斯官媒「俄烏網」的微博帳號因有中國網友在其評論區留言批評俄羅斯侵略烏克蘭，該帳號竟頻頻怒罵網友，稱這些中國網友是「鬼子」、「人渣敗類」。圖／取自「李老師不是你老師」X

近日，俄羅斯官媒「俄烏網」的微博帳號因有中國網友在其評論區留言批評俄羅斯侵略烏克蘭，該帳號竟頻頻怒罵網友，稱這些中國網友是「鬼子」、「人渣敗類」。對此，不少網友認為該帳號嚴重違背媒體素養，應該封殺處理。

曾自稱「偉大的俄國人」、「教育改正了很多人」

5月25日，有中國網友在俄烏網的微博貼文下留言稱：「強烈譴責俄羅斯的暴行，必須追究俄羅斯的戰爭暴行。」俄烏網隨後回應「你家接二連三遭遇不測導致你精神失常」「怪不得你胡言亂語」「祝你家人一路走好」等。

公開資料顯示，俄烏網曾發文自我介紹稱，該網是俄羅斯官媒今日俄羅斯（Россия Сегодня）媒體集團旗下俄烏資訊官方新媒體。

俄烏網自我介紹稱「不同於傳統官媒，（俄烏網）沒有既定的敘事框架，我們更傾向於用網友喜歡的方式說話......我們倡導俄中友好，並堅信俄中兩國是世界和平穩定的基石」。

值得注意的是，過去一段時間以來該帳號持續以辱罵方式回應中國網友的批評，用詞包括「鬼子」、「人渣敗類」，甚至會攻擊網友家中的女性，稱對方的女兒和母親正在「積極服務大眾」。有網友指出，此人中文水平很高，罵人基本不重複。

今年4月28日，俄烏網與大陸KOL彼得堡的肥天鵝因造謠傳謠「俄羅斯在烏克蘭境內擊落美國最先進的第五代隱身戰機F35」，再次遭到網友質疑。

有網友問詢它「是什麼號？俄國人還是中國人。在中國的網站散佈謠言，攻擊中國民眾。」該運營人員自稱「我是偉大的俄國人」並稱「只許你胡言亂語，不能批評你，教育你？」

此外，曾有中國網友問及「什麼時候還給我國海參崴」時，俄烏網則回應：「去問你的國家相關部門啊，是怕沒人搭理你嗎？」

網友：肆無忌憚，應該封殺

有中國網友呼籲俄烏網「官媒謹言慎行」，俄烏網5月27日對此回應稱：「官媒怎麼了？官媒就要任由你們污言穢語造謠誹謗而不能反擊嗎？如果反擊了就是素質低。相反，我認為官媒才不應該聽之任之坐視不管，那是不負責任，我已經教育改正了很多人，我自豪！」

另有網友認為，俄烏網這種嚴重違背媒體素養，甚至是違背做人素養的媒體，它已經嚴重違反了微博平台的公約，應該被封殺，並稱「如果國內的媒體這樣做，下場又會如何？為何俄烏網至今沒有被處理。」

延伸閱讀：

中國學生到海參崴參加俄國衛國勝利日遊行　網民嘆難以理解｜有片

普京訪華｜俄羅斯無人機擊中中國貨船？外交部：非中國籍無人傷亡

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

陸委會公布最新民調！近8成不贊成「一國兩制」 近9成不接受和平統一

大陸委員會今日透過新聞稿公布最新民調結果，近8成民眾不贊成中共「一國兩制」主張，近9成民眾不同意接受「一國兩制」、「和平統一」，失去自由民主也沒有關係。陸委會表示，台灣主流民意支持政府兩岸政策立場，反對中共統一主張及對台施壓作為。

被批侵烏惱羞？俄官媒嗆「人渣敗類」、「家人一路走好」 陸網友愣：罵人不重複

近日，俄羅斯官媒「俄烏網」的微博賬號因有中國網友在其評論區留言批評俄羅斯侵略烏克蘭，該賬號竟頻頻怒罵網友，稱這些中國網友是「鬼子」、「人渣敗類」...

支持兩岸各領域交流？ 陸委會直言「中共把一貫道當邪教」：講話不要模模糊糊

海基會上周披露，5月再有3名台灣一貫道道親在福建與廣東遭陸方以不明理由拘禁，國台辦則於27日稱，大陸一貫鼓勵支持兩岸各領域交流往來，依法保護台灣同胞的正當權益。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（28）日表示，近一兩年已有17名一貫道道親在大陸遭拘留，國台辦不用否認這一點，「你（國台辦）就把話說清楚，一貫道在中共的眼裡就是邪教，講話不要模模糊糊」。

林志玲辭去文策院董事 梁文傑：總比不選擇或晚選擇要好

國台辦昨（27）日稱文策院是民進黨「推行文化台獨、煽動抗中保台」的政治工具。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑28日表示，國台辦應是針對文策院投資或補助《零日攻擊》作出相關定性，「我們不贊同，但是從他們的角度來看就是這樣」。至於林志玲辭任文策院董事，梁文傑則表示，林志玲已作出選擇，「早選擇總比不選擇或晚選擇要好」。

荷軍艦載直升機飛入西沙領空 共軍：向荷方提出嚴正交涉

荷蘭海軍艦載直升機近日飛入了西沙領空，遭共軍驅趕，大陸國防部28日進一步指出，已向荷方提出嚴正交涉，並強調「西沙群島是中國固有領土」，敦促荷方停止侵權，嚴格約束一線海空兵力行動，以免發生海空不測事件。

日本將設國家情報局 北京：促汲取歷史教訓謹慎行事

日本參議院昨日正式通過設立國家情報局，最快今年7月投入運作。大陸外交部表示，在歷史上，日本情報機構曾經為日本全面推行軍國主義，發動對外侵略戰爭鋪路，日本為政者應當深刻汲取歷史教訓，慎重行事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。