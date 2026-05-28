獨派「喜樂島聯盟」考慮成為中國一部分？梁文傑：它只代表個人立場

獨派政黨「喜樂島聯盟」近日發表致中共總書記習近平公開信，稱願在特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國一部分。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（28）日表示，據他所知，喜樂島聯盟創黨另外兩位元老已發表聲明，指該信未經過黨內程序，因此僅代表個人立場。梁文傑也指，陸委會會再進一步了解。

5月28日，陸委會舉行例行記者會，由梁文傑主持。關於喜樂島聯盟近日發表給中共總書記習近平的公開信，媒體關切，由於陸委會一向嚴肅看待涉及消滅中華民國主權的相關言論，喜樂島聯盟作為政黨，這樣的言論是否觸碰陸委會紅線，政府是否會進一步了解此案。

對此，梁文傑回應，據他所知，喜樂島聯盟創黨的另外兩位元老都已經發表聲明，表示這封信沒有經過喜樂島聯盟的程序，「所以它只代表個人的立場，這是個人的言論」。他說，陸委會應該會以這樣的方式看待。

梁文傑表示，以陸委會對喜樂島聯盟的理解，和這封信出現的一些觀點來看，「我們是覺得有一點矛盾」，但陸委會會再進一步了解。

據此前報導，喜樂島聯盟近日在官網刊登「致中華人民共和國國家主席暨中國共產黨中央委員會總書記習近平的公開信」，信中提到，我們願意在特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國的一部分，但前提是「台人治台、高度自治」必須獲得明確且具約束力的承諾與支持。

信中也強調，由於貴黨（中共）過去多次背信棄義，我們要求對台事務不再由貴黨主導，而是委由台灣民主自治同盟與吾等台灣人民進行商談。