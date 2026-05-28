林志玲辭去文策院董事 梁文傑：總比不選擇或晚選擇要好

國台辦昨（27）日稱文策院是民進黨「推行文化台獨、煽動抗中保台」的政治工具。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑28日表示，國台辦應是針對文策院投資或補助《零日攻擊》作出相關定性，「我們不贊同，但是從他們的角度來看就是這樣」。至於林志玲辭任文策院董事，梁文傑則表示，林志玲已作出選擇，「早選擇總比不選擇或晚選擇要好」。

5月28日，陸委會舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。媒體提問，國台辦昨日回應林志玲辭去文策院董事時表示，文策院是民進黨「推行文化台獨、煽動抗中保台」的政治工具，陸委會如何回應。

梁文傑表示，這件事情林志玲已經作出選擇，大家也都看到了，「早選擇總比不選擇或晚選擇要好」。他指，林志玲的選擇大家都看到了，這樣就好了。

對於文策院被對岸定位為政治工具，梁文傑表示，對岸所說的應是指文策院投資或補助《零日攻擊》這部劇。在對岸看來，《零日攻擊》大概就是所謂有煽動台獨傾向，因此對文策院作出這樣的定性，「我們是完全可以理解的。雖然我們不贊同，但是從他們的角度來看就是這樣」。

另外，媒體也關切，作家楊双子的《臺灣漫遊錄》日前獲英國「國際布克獎」（International Booker Prize），國台辦強調應正視並深刻理解日本發動侵略戰爭，和法西斯主義給中國人民世界人民帶來的巨大的傷害；但楊双子的伴侶、作家房慧真發文笑稱，「原本以為會被打成『台獨頑固分子』，如今卻變成『抗日英雄』」。

對此，梁文傑回應，國台辦可能還沒有看過這本小說，因此相關評論感覺與小說主軸並不符合。梁文傑並指，《臺灣漫遊錄》其實是用一名日本女性的角度，檢討日本對台灣的殖民史，並從中引申出台灣人對自身主體性定位的問題。他表示，如果國台辦仔細看完，可能不會作出那樣的評論。