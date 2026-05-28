支持兩岸各領域交流？ 陸委會直言「中共把一貫道當邪教」：講話不要模模糊糊

海基會上周披露，5月再有3名台灣一貫道道親在福建與廣東遭陸方以不明理由拘禁，國台辦則於27日稱，大陸一貫鼓勵支持兩岸各領域交流往來，依法保護台灣同胞的正當權益。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（28）日表示，近一兩年已有17名一貫道道親在大陸遭拘留，國台辦不用否認這一點，「你（國台辦）就把話說清楚，一貫道在中共的眼裡就是邪教，講話不要模模糊糊」。

28日，陸委會舉行例行記者會，由梁文傑主持。英國金融時報近日揭露，中共正全面升級「天網」監控系統，透過AI及資料彙整強化監控；加拿大約克大學副教授沈榮欽也指出，只要外國人曾赴中國，個資可能都已被納入中共公安資料庫。媒體詢問，陸委會如何看待中共監控系統，以及台灣民眾赴陸人身安全是否也可能遭監控。

梁文傑表示，中共的監控系統確實「應該是現在世界上最先進的監控系統」，這也是政府長期提醒國人赴陸有風險的原因。他並再次提醒，特別是公務員，「沒事不要去」。

至於近日一貫道道親在陸遭抓捕，是否與監控系統有關，梁文傑表示，也許是使用監控系統，但也可能不是。他說，這些道親到大陸後，通常都有固定聚會場所，可能是這些聚會場所被得知。

媒體也關切，海基會揭露一貫道信徒赴中國大陸遭拘禁，但國台辦反駁指，民進黨出於政治私利惡意炒作，造謠抹黑大陸。

對此，梁文傑回應，近一兩年以來，已經共有17位一貫道道親在大陸被拘留。他指出，在中共眼中，一貫道就是邪教，國台辦發言人稱民進黨造謠抹黑大陸，「讓我們有點意外，因為確實在中共的眼中，一貫道就是一個邪教組織」。

梁文傑表示，大家可以參考中共官方的「中國反邪教網」。該網站屬於國務院所謂「防範和處理邪教問題辦公室」，其中明確提到「認清一貫道組織的危害本質」等內容。