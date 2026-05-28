陸定性文策院「文化台獨」工具 陸委會：不贊同

中國大陸國台辦指稱，文策院是「文化台獨」工具。陸委會回應，文策院曾投資電視劇「零日攻擊」，陸認定「有煽動台獨傾向」，所以給予這樣的定性，對於這樣的說法不贊同。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華昨天在例行記者會上表示，文化內容策進院（文策院）近年來策動、出資拍攝「零日攻擊」等「渲染大陸威脅」電視劇，文策院是推行「文化台獨」、「煽動抗中保台」的政治工具。

梁文傑今天回應，文策院被定性的原因在於曾經投資「零日攻擊」，在對岸看來「有煽動台獨傾向」。中國大陸給予文策院這樣的定性，「完全可以理解，雖然我們不贊同；但是從他們的角度來看就是這樣」。