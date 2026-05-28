抹黑造謠？陸委會：一貫道在陸被列邪教 國台辦不用否認

陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，根據「中國反邪教網」，一貫道被列為非法組織、被視作邪教，中國大陸國台辦不用否認這一點；呼籲台灣一貫道信徒避免赴陸。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

海峽交流基金會（海基會）秘書長羅文嘉22日揭露，5月發生一貫道信徒赴陸遭拘案例，有3名一貫道信徒分別在福建、廣東遭到對岸以不明理由限制人身自由，對岸沒有依照既有協議通報台灣。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華昨天上午在例行記者會上回應相關提問時說，只要不從事違法犯罪活動，台灣民眾往來大陸不必有任何顧慮；相關情況為「惡意炒作、造謠抹黑大陸，企圖製造寒蟬效應」。

梁文傑今天拿出中國反邪教網的頁面圖卡表示，昨天中國大陸國台辦發言人說，「我們是在造謠抹黑大陸」，這讓人感到有點意外，因為確實在中共眼中，一貫道是一個邪教組織。

他說，中國反邪教網隸屬於中國大陸國務院防範和處理邪教問題辦公室，網站刊載「認清一貫道組織的危害本質」等文章，顯然是將一貫道視作邪教。中國大陸國台辦不用否認這一點，應該把話說清楚，「請大家不要去就好了」，講話不要模模糊糊。

梁文傑呼籲，台灣民眾赴陸不要從事宗教有關活動，尤其一貫道信徒赴陸是很危險的，不希望再有台灣一貫道信徒在陸被拘留。