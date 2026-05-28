荷軍艦載直升機飛入西沙領空 共軍：向荷方提出嚴正交涉

荷蘭海軍艦載直升機近日飛入了西沙領空，遭共軍驅趕，大陸國防部28日進一步指出，已向荷方提出嚴正交涉，並強調「西沙群島是中國固有領土」，敦促荷方停止侵權，嚴格約束一線海空兵力行動，以免發生海空不測事件。

大陸國防部發言人蔣斌28日下午指出，近日，荷蘭海軍「德魯伊特」號護衛（HNLMS De Ruyte） 1架艦載直升機非法侵闖中國西沙群島領空，嚴重侵犯中國主權，損害中國安全利益。解放軍組織海空兵力採取有力措施，對其予以外逼驅離，並向荷方提出嚴正交涉。

他強調，西沙群島是中國固有領土，解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衛領土主權和海洋權益。「我們敦促荷方停止侵權、冒險和挑釁行徑，嚴格約束一線海空兵力行動，以免發生海空不測事件」。

27日共軍南部戰區新聞發言人翟士臣海軍表示，「當日，荷蘭海軍德魯伊特號護衛艦非法侵闖中國西沙群島，多次升空艦載直升機侵入我國領空。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規採取語音警告、警示性電子干擾等必要措施予以外逼驅離。荷方行徑嚴重侵犯中國領土主權和海空安全，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞南海和平穩定，極易引發誤解誤判。我們對此堅決反對，正告荷方立即停止侵權挑釁行徑。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

此外，菲律賓軍方高層近日表示，南海面臨「非法、侵略、欺凌和虛假資訊」等行為，菲面臨更廣泛安全威脅，菲國民眾應保持戰時狀態。對此蔣斌回應稱，菲方一些人「反覆炒作涉華虛假敘事」，早已信譽掃地。菲方頻頻在海上挑釁滋事，侵犯大陸領土主權和海洋權益，還勾連域外勢力在南海攪局作亂，這嚴重違反《南海各方行為宣言》，損害地區國家共同利益。

他強調，興風作浪不得人心，無事生非不會有市場。「實際上，那些炮製謊言、恐嚇民眾、煽動對抗的人，才是菲國家利益和人民福祉的真正威脅。無懼風浪起，但願海波平。中方將繼續採取有效措施維護自身正當權益，維護地區和平穩定」。