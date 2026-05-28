快訊

0至18成長津貼...誰可以領取? 衛福部長石崇良曝兩大領取條件

台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

荷軍艦載直升機飛入西沙領空 共軍：向荷方提出嚴正交涉

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國防部發言人蔣斌28日下午主持例行記者會，他透露西沙群島一事，解放軍已向荷蘭抗議。記者廖士鋒／攝影
大陸國防部發言人蔣斌28日下午主持例行記者會，他透露西沙群島一事，解放軍已向荷蘭抗議。記者廖士鋒／攝影

荷蘭海軍艦載直升機近日飛入了西沙領空，遭共軍驅趕，大陸國防部28日進一步指出，已向荷方提出嚴正交涉，並強調「西沙群島是中國固有領土」，敦促荷方停止侵權，嚴格約束一線海空兵力行動，以免發生海空不測事件。

大陸國防部發言人蔣斌28日下午指出，近日，荷蘭海軍「德魯伊特」號護衛（HNLMS De Ruyte） 1架艦載直升機非法侵闖中國西沙群島領空，嚴重侵犯中國主權，損害中國安全利益。解放軍組織海空兵力採取有力措施，對其予以外逼驅離，並向荷方提出嚴正交涉。

他強調，西沙群島是中國固有領土，解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衛領土主權和海洋權益。「我們敦促荷方停止侵權、冒險和挑釁行徑，嚴格約束一線海空兵力行動，以免發生海空不測事件」。

27日共軍南部戰區新聞發言人翟士臣海軍表示，「當日，荷蘭海軍德魯伊特號護衛艦非法侵闖中國西沙群島，多次升空艦載直升機侵入我國領空。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規採取語音警告、警示性電子干擾等必要措施予以外逼驅離。荷方行徑嚴重侵犯中國領土主權和海空安全，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞南海和平穩定，極易引發誤解誤判。我們對此堅決反對，正告荷方立即停止侵權挑釁行徑。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

此外，菲律賓軍方高層近日表示，南海面臨「非法、侵略、欺凌和虛假資訊」等行為，菲面臨更廣泛安全威脅，菲國民眾應保持戰時狀態。對此蔣斌回應稱，菲方一些人「反覆炒作涉華虛假敘事」，早已信譽掃地。菲方頻頻在海上挑釁滋事，侵犯大陸領土主權和海洋權益，還勾連域外勢力在南海攪局作亂，這嚴重違反《南海各方行為宣言》，損害地區國家共同利益。

他強調，興風作浪不得人心，無事生非不會有市場。「實際上，那些炮製謊言、恐嚇民眾、煽動對抗的人，才是菲國家利益和人民福祉的真正威脅。無懼風浪起，但願海波平。中方將繼續採取有效措施維護自身正當權益，維護地區和平穩定」。

直升機 共軍 西沙群島

延伸閱讀

荷蘭軍艦駛入西沙海域 執行航行自由

美眾院國防授權法案擬援台10億美元 陸國防部：美應恪守八一七公報

川普擬和賴總統通話？陸國台辦要求美「慎之又慎」：反對美台官方往來

董軍不出席香格里拉對話 陸國防部宣布：少將孟祥青率隊

相關新聞

陸委會公布最新民調！近8成不贊成「一國兩制」 近9成不接受和平統一

大陸委員會今日透過新聞稿公布最新民調結果，近8成民眾不贊成中共「一國兩制」主張，近9成民眾不同意接受「一國兩制」、「和平統一」，失去自由民主也沒有關係。陸委會表示，台灣主流民意支持政府兩岸政策立場，反對中共統一主張及對台施壓作為。

支持兩岸各領域交流？ 陸委會直言「中共把一貫道當邪教」：講話不要模模糊糊

海基會上周披露，5月再有3名台灣一貫道道親在福建與廣東遭陸方以不明理由拘禁，國台辦則於27日稱，大陸一貫鼓勵支持兩岸各領域交流往來，依法保護台灣同胞的正當權益。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（28）日表示，近一兩年已有17名一貫道道親在大陸遭拘留，國台辦不用否認這一點，「你（國台辦）就把話說清楚，一貫道在中共的眼裡就是邪教，講話不要模模糊糊」。

林志玲辭去文策院董事 梁文傑：總比不選擇或晚選擇要好

國台辦昨（27）日稱文策院是民進黨「推行文化台獨、煽動抗中保台」的政治工具。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑28日表示，國台辦應是針對文策院投資或補助《零日攻擊》作出相關定性，「我們不贊同，但是從他們的角度來看就是這樣」。至於林志玲辭任文策院董事，梁文傑則表示，林志玲已作出選擇，「早選擇總比不選擇或晚選擇要好」。

荷軍艦載直升機飛入西沙領空 共軍：向荷方提出嚴正交涉

荷蘭海軍艦載直升機近日飛入了西沙領空，遭共軍驅趕，大陸國防部28日進一步指出，已向荷方提出嚴正交涉，並強調「西沙群島是中國固有領土」，敦促荷方停止侵權，嚴格約束一線海空兵力行動，以免發生海空不測事件。

日本將設國家情報局 北京：促汲取歷史教訓謹慎行事

日本參議院昨日正式通過設立國家情報局，最快今年7月投入運作。大陸外交部表示，在歷史上，日本情報機構曾經為日本全面推行軍國主義，發動對外侵略戰爭鋪路，日本為政者應當深刻汲取歷史教訓，慎重行事。

董軍不出席香格里拉對話 陸國防部宣布：少將孟祥青率隊

先前傳出大陸防長董軍並不會出席即將在新加坡舉辦的香格里拉對話，大陸國防部28日予以證實，並公布率團參會的軍方人員為國防大學教授、共軍少將軍銜的孟祥青。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。