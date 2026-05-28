陸委會公布最新民調！近8成不贊成「一國兩制」 近9成不接受和平統一

大陸委員會今日透過新聞稿公布最新民調結果，近8成民眾不贊成中共「一國兩制」主張，近9成民眾不同意接受「一國兩制」、「和平統一」，失去自由民主也沒有關係。陸委會表示，台灣主流民意支持政府兩岸政策立場，反對中共統一主張及對台施壓作為。

新聞稿指出，調查顯示台灣人民堅決反對中共「一國兩制」、「和平統一」之政治主張，及對台外交打壓等破壞台海和平作為；支持政府兩岸政策立場、強化自我防衛及維持台海和平穩定。

陸委會表示，近8成民眾不贊成中共「一國兩制」主張（79.7%），近9成民眾不同意接受「一國兩制」、「和平統一」，失去自由民主也沒有關係（87.1%）。8成2不認同中共阻撓我總統專機出訪邦交國的做法（82.2%），近5成認為是中共在破壞台海和平（47.4%）。

陸委會指出，該民調反映台灣主流民意支持兩岸互不隸屬及強化自我防衛能力、維持台海和平穩定現狀的兩岸政策立場。7成2民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法（72.6%）；超過8成以上民眾支持「台灣的未來，必須由2300萬人民共同決定」（88.0%）及「台灣現在最重要的是維持台海和平穩定現狀」的主張（85.6%）；逾7成民眾支持政府增加國防預算，強化自我防衛（71.9%）。

陸委會公布本項調查是委託益普索市場研究公司，在115年5月22日至23日、25日至26日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。