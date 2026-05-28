王毅：「台獨」和台海和平水火不容

當地時間5月27日，大陸外長王毅在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間與美國戰略和工商界人士舉行座談。他表示，「台獨」與台海和平穩定水火不容。中方願同美方一道，使「建設性戰略穩定關係」盡快落地。

據大陸外交部網站，王毅表示，事實證明，中美關係超越雙邊範疇，影響世界和平，關乎人類命運。實現中美關係健康、穩定、可持續發展，是國際社會的共同期待，也是中美兩國應當承擔的使命。搞好中美關係需要雙方相向而行，切實管控分歧，拉長合作清單，壓縮問題清單。中方願同美方一道，落實好兩國元首重要共識，採取具體行動，使「建設性戰略穩定關係」盡快落地。

王毅還強調，「台獨」與台海和平穩定水火不容。只有堅持一個中國原則和中美三個聯合公報精神，才能保障台海和平，避免衝突對抗。

另據新華社，大陸國家主席習近平向參加「共航蔚藍：中美青年友誼行」活動的兩國學生回信，指期待更多中美青少年接過兩國友好事業的接力棒，為中美關係穩定健康可持續發展作出新的貢獻。

習近平在信中表示，中美友好的故事由人民書寫，中美關係的未來由青年創造。2023年11月他提出「5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習」倡議以來，已有超過5萬名美國青少年來華參訪，提前兩年半實現預期目標。在交往交流中，中美兩國青少年雙向奔赴，加深相互了解和理解，結下深厚友誼，書寫了兩國人民友好交流的嶄新篇章。

習近平指出，期待更多中美青少年接過兩國友好事業的接力棒，相互學習、共同進步，成為跨越太平洋的「友誼使者」，為中美關係穩定健康可持續發展作出新的貢獻。