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美眾院國防授權法案擬援台10億美元 陸國防部：美應恪守八一七公報

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國防部發言人蔣斌28日下午主持例行記者會，就軍售台灣議題，要求美方恪守八一七公報。記者廖士鋒／攝影
大陸國防部發言人蔣斌28日下午主持例行記者會，就軍售台灣議題，要求美方恪守八一七公報。記者廖士鋒／攝影

美國代理海軍部長日前表示正暫緩一項價值140億美元的對台軍售案，不過美國眾議院近日公布2027財年國防授權法案部分內容，其中台灣安全合作倡議涉及10億美元用於協助提升台防衛能力，對此大陸國防部表示，堅決反對美國向台灣出售武器，要求美國應恪守八一七公報規定、落實川習會共識處理台灣問題。

大陸國防部發言人蔣斌28日下午就上述美國對台軍售問題表示，大陸堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器的立場是一貫的明確的。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，落實好中美元首會晤重要共識，「兌現對中方所作承諾和表態」，慎之又慎處理台灣問題，以實際行動維護兩國兩軍關係穩定健康可持續發展。

另外對於美國總統川普訪問大陸期間受訪時表示，不希望台灣獨立，美方無意為台灣遠渡9500英里打一場戰爭，而賴總統強調台灣永遠不會淪為交易籌碼，捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。對此蔣斌說，「台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大的公約數」。

他抨擊稱，賴清德「曾經明目張膽自稱務實台獨工作者，現在假惺惺的宣稱沒有台獨問題，這是其被現實狠狠打臉後變換話術的重新偽裝，也恰恰說明搞台獨已是窮途末路，倚美謀獨幻想終將破滅」，

而美日近期在西南諸島開展聯合軍演，距台灣僅110公里，並設聯合指揮中心，蔣斌強調，大陸一貫主張有關國家間軍事合作不應針對第三方或損害第三方利益，不應破壞本地區和平穩定。「日本右翼勢力在軍事安全領域不斷威脅冒進，試探挑釁新型軍國主義，大有成為東亞禍亂之勢。所有愛好和平的人們都不應放任日本倒行逆施，讓其破壞和平為禍世界」。

另，香格里拉對話即將舉行，主辦單位之一、英國研究機構「國際戰略研究所」（IISS）28日發布戰略評估指出，美中若因台灣爆發衝突，恐將面臨核升級風險，蔣斌表示，「你說的這個報告和大家最近看到的實際情況似乎很不相符，還是那句話，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

有媒體問及，解放軍艦機日前在台灣周邊進行聯合戰備警巡，國軍公開監視共軍加油機畫面等情況，蔣斌回應，「台灣是中國的一部分，我們的飛機在中國空域開展軍事活動，台獨武裝最好不要干擾。對於下一步解放軍是否加強對台警巡動作，他說，解放軍將持續加強練兵備戰，採取一些措施捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉」。

川習會 台獨 軍售

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