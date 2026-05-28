日本將設國家情報局 北京：促汲取歷史教訓謹慎行事

日本參議院昨日正式通過設立國家情報局，最快今年7月投入運作。大陸外交部表示，在歷史上，日本情報機構曾經為日本全面推行軍國主義，發動對外侵略戰爭鋪路，日本為政者應當深刻汲取歷史教訓，慎重行事。

日本參議院昨日舉行全體會議，審議國家情報局設置法案，法案獲執政自民和維新黨，以及國民民主黨、公明黨、參政黨等多個在野政黨支持，最終以187票贊成、58票反對，大比數通過法案。而日本政府隨即準備將現行最高情報機關內閣情報調查室，升格為有幾百人規模的國家情報局，最快今年7月投入運作，政府亦會在今年內制定首個「國家情報戰略」，作為情報活動的指標。

在北京，大陸外交部發言人毛寧表示，對有關動向感到關切，此舉可能模糊國家安全的邊界，被用於構建全方位備戰體系，不僅是日本內政，更涉及日本憲制及內外安全政策走向等重大問題。

毛寧表示，在歷史上，日本情報機構曾經為日本全面推行軍國主義，發動對外侵略戰爭鋪路，日本為政者應當深刻汲取歷史教訓，慎重行事。

同時，針對高市早苗政府任內首份《防衛白皮書》草案，其中將中國大陸在太平洋的活動渲染為「安全威脅」並表示警惕。日本內閣官房長官表示，日本「專守防衛」政策沒有改變，中方關於日本「新型軍國主義」的說法不成立。

大陸國防部新聞發言人蔣斌表示，日方言行不一，越描越黑。他表示，近年來，日本政府大幅擴充軍費，發展部署進攻性武器，放寬殺傷性武器出口，推動修改和平憲法、鼓吹成為「能戰」國家，甚至鼓噪放棄「無核三原則」。如果這也能叫「專守防衛」，字典裡就沒有「進攻」二字了。