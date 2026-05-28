董軍不出席香格里拉對話 陸國防部宣布：少將孟祥青率隊

先前傳出大陸防長董軍並不會出席即將在新加坡舉辦的香格里拉對話，大陸國防部28日予以證實，並公布率團參會的軍方人員為國防大學教授、共軍少將軍銜的孟祥青。

大陸國防部發言人蔣斌28日下午在記者會，面對新加坡媒體詢問香格里拉對話相關議題時表示，5月29日至31日，共軍專家學者代表團將應邀赴新加坡參加第二十三屆香格里拉對話會。此次代表團團長為國防大學孟祥青教授（具有共軍少將軍銜），成員包括國防大學、軍事科學院和海軍有關專家學者。

他指出，大陸重視亞太地區防務安全合作，始終秉持開放包容理念，積極參與具有建設性的各類對話，這次派出的專家學者將深入闡釋大陸的理念倡議，致力於增信釋疑，凝聚共識，深化合作，共同為維護亞太和平穩定貢獻智慧力量。

對於董軍為何沒有出席，蔣斌並未具體指出原因。

有大陸媒體詢問，大陸防長董軍不會出席，按照慣例主辦方也因此不安排共軍代表團的大會發言，這是不是表明共軍放棄了西方智庫主導的平台，同時也失去了闡述中共國防政策的一個機會？蔣斌回應，中共代表團將積極參與「具有建設性的各類對話」，在會上也可以展示中共的理念倡議，與與會各方共同為維護亞太和平穩定貢獻智慧力量。

另有媒體問及，近期美國防長赫塞斯隨該國總統川普訪陸期間，有媒體拍到其與董軍交流的畫面，能否透露雙方交談的內容？此外有消息稱，美國國防部負責政策制定的副部長將訪問大陸，為下一步赫塞斯訪問做準備。對此，蔣斌回應稱，「美國川普總統訪華期間，中美兩國防長圍繞兩軍關係和雙方共同關心的問題進行交流，關於兩軍下步交往，雙方將用好各層級對話溝通管道，共同落實好兩國元首重要共識。」