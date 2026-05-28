美司令稱南韓如「指向中國的匕首」 陸駐韓使館跳腳：想挑戰中美元首共識

駐韓美軍司令布倫森（Xavier Brunson）日前稱，「韓國就像一把指向中國的匕首」，陸駐韓使館對此不滿質問，「你的對華言論充滿敵意和攻擊性，是得到了華盛頓的授權，還是想挑戰中美元首北京會晤的共識？」

韓國國際廣播電台（KBS）27日報導，布倫森最近在1個播客節目中主張，從中國的戰略角度來看，韓國就像一把 「匕首」（dagger）。

布倫森解釋，當北京從中國東部海岸眺望時，映入眼簾的是韓國，它就像插在亞洲中心的一把匕首；還有日本，它既像盾牌，也像1道防護牆，阻擋中國將野心擴展至南中國海以外。

不過布倫森的言論，從美國的立場來看，或意味著南韓對遏制中國具有重要的戰略價值；從中國大陸立場來看，這一說法也可能被解讀為北京對南韓、駐韓美軍存在警惕心理。

KBS報導分析，布倫森的「匕首」表態，可以被解讀為強調維護韓美同盟、駐韓美軍的必要性，也體現了他對擴大韓美同盟和駐韓美軍 「遏制中國」作用方面的意圖。

陸駐韓使館28日以「發言人答記者問」形式發文稱，不久前，美國總統川普對中國進行國事訪問，中美元首就構建「中美建設性戰略穩定關係」達成重要共識，符合包括南韓在內的國際社會普遍期待。去年底、今年初，中韓元首成功互訪，引領兩國關係開闢新局面，得到兩國各界的積極支持。

發言人說，也許有少數人並不希望看到中美關係穩定發展，不希望看到中韓關係向好發展，「我們不禁要問駐韓美軍司令，你的對中國言論充滿敵意和攻擊性，是得到了華盛頓的授權，還是想挑戰中美元首北京會晤的共識？你把駐在國稱為航母或是匕首等作戰武器，是體現了你的好戰，還是想把別的國家當槍使？」

發言人還表示，駐韓美軍的職責是清楚的，中國對駐韓美軍的立場是明確的。「我們注意到有韓國媒體發表評論警示布倫森先生，『你越線了』。我們也想正告駐韓美軍司令，你的言論確實越線了。希望駐韓美軍司令尊重地區國家，多做有利於地區和平穩定的事情。」

韓媒《朝鮮日報》認為，在川普政府為牽制中國而強調駐韓美軍戰略靈活性的背景下，布倫森此前曾將韓國比作「漂浮在中日之間的固定航母」，他最新的發言則更進一步，更加直白強調了韓國的作用。

據報導，韓美目前正在進行「同盟現代化」協商，核心內容包括重新調整駐韓美軍角色和責任、韓國增加國防開支等。事實上該言論並非臨時表態，而是美國「韓美同盟」現代化升級策略的延續。目前雙方正全力推進雙邊同盟體系迭代優化，打破駐韓美軍長期侷限於朝鮮半島防禦的傳統定位。