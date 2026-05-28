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中共警惕日本再軍事化 陸專家指日本囤積軍火「滿足至少1年以上作戰」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸高度警惕日本的「再軍事化」，大陸軍事評論員並指出，日本正大肆囤積軍火，以滿足至少能持續作戰一年以上。路透
中國大陸高度警惕日本的「再軍事化」，大陸軍事評論員並指出，日本正大肆囤積軍火，以滿足至少能持續作戰一年以上。路透

中國大陸高度警惕日本的「再軍事化」。大陸軍事評論員王明志近日接受央視訪問時指出，日本「再軍事化」正想盡快形成五大能力：攔截型無人機、定向能武器、持續作戰能力、能發射遠程飛彈的新一代動力潛艇、廣域的海上監視。

王明志稱，所謂「持續作戰能力」，強調要有足夠的彈藥、零配件，至少能夠滿足持續作戰一年以上；至於「廣域的海上監視」，則是針對中國海上力量、前出西太進行演訓活動，形成海空一體的偵察監視系統。

中共指稱日本「再軍事化」，意思是日本逐步突破二戰後和平憲法與國際法約束，重新擴張軍備、恢復進攻性軍事能力。核心表現包括，在法律層面重新解釋憲法，通過相關安保法案，為行使「集體自衛權」和海外派兵提供法理依據。此外，防衛預算連年大幅增長，在裝備方面也轉為強調具備「反擊能力」。

日本國會參議院全體會議27日表決通過設立「國家情報局」的法案。中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇接受央視訪問時表示，「國家情報局」若正式宣告成立，日本戰後的情報體系會發生重大轉型，轉向由首相直接統管、主動統籌內外的情報工作，這是日本再軍事化又一關鍵步驟。

項昊宇稱，新的國家情報局職能也被認為與二戰前的情報局，包括「特高警察課」（全名為「特別高等警察課」，為日本帝國時期隸屬於內務省的秘密警察組織）具有相似性，暗藏著戰時社會管控模式回潮的風險和隱患。

儘管中共一再指控日本「再軍事化」，但根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資料，中國軍費從1989年的約113億美元，增加至2023年的約2,960億美元，約成長26倍；日本軍費則由1989年的約280億美元，增至2023年的約500億美元，約成長1.8倍。中國軍費規模如今已約為日本的6倍。

日本 央視 中共

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