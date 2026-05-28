陸委會民調：逾8成國人不接受一國兩制

陸委會副主委沈有忠28日表示，最新民調顯示，超過8成國人不接受「一國兩制」、不認同中共對台灣的國際打壓，也有超過8成國人支持維持台海和平穩定現狀，以及由台灣2,300萬人共同決定台灣未來。沈有忠指，中共近期藉由多場對外會晤，從不同面向論述錯誤的「一中敘事」，並持續加大對台統戰壓力；但民調結果顯示，國人捍衛國家主權與自由民主的決心，並未因中共近期多場對外會晤而有所動搖。

陸委會28日發布新聞稿表示，沈有忠今出席「『川習會』後美中及兩岸新情勢」座談會，提醒中共近期藉由多場對外會晤，從不同面向論述其錯誤的「一中敘事」；並指出台灣是台海和平穩定現狀的維護者，將持續與友盟國家深化合作，共同捍衛台海及區域的繁榮穩定。沈有忠也呼籲國人強化國家認同，捍衛民主的生活方式。

沈有忠表示，中共今年對台作為強化「兩促兩反」，也就是「促統促融合、反獨反介入」。在近期多場對外會晤中，不斷以「兩促兩反」來加大對台統戰的壓力。

沈有忠舉例，在「川習會」中，中方的目的就是對美國要求「反獨、反介入」，甚至要求停止對台軍售。而美方多次重申，對台政策不變，並且堅定站在維護台海和平穩定現狀的一方，與我國的台海政策一致。

沈有忠指，26日在印度舉行的美日印澳「四方安全對話」（Quad）外長會議，各國也重申反對以武力或脅迫手段改變現狀的行為，支持自由開放的印太區域，顯示守護台海與區域和平是國際社會共同利益。

沈有忠另指，在「川習會」前的「習鄭會」則是加大「促統、促融合」的力道，要求在野黨配合其「一中敘事」，企圖製造台灣也是中華人民共和國一部分的錯假認知。而在「川習會」後，旋即安排俄羅斯、塞爾維亞等國領導人訪問中國，一方面鞏固由中國領導的「威權侵略集團」，另一方面要求這些威權國家支持其「一中敘事」。

沈有忠稱，這顯示中共夥同部分專制政權組成的「侵略者同盟」，才是企圖挑戰區域穩定甚至破壞全球民主的最大威脅。

據陸委會最新民調，有超過8成國人不接受「一國兩制」、不認同中共對台灣的國際打壓；也有超過8成國人支持維持台海和平穩定的現狀，以及由台灣2,300萬人共同決定台灣的未來。這顯示國人對於捍衛國家主權與自由民主的決心，並未因中共近期幾場對外會晤而有所動搖。

新聞稿最後稱，面對中共複合式的施壓與威脅，政府將持續以「四個堅持」為原則，不卑不亢，堅定守護國家主權及民主、自由、法治的生活方式，捍衛台灣2,300萬人民自己決定前途的權利。政府對外將繼續與美、日等民主友盟深化溝通與合作，對內則呼籲國人不分黨派一起強化國家認同與民主信念，共同捍衛台海及區域的繁榮穩定。