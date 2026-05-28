沈有忠：北京推「一中」敘事 目的改變台海現狀

陸委會副主委沈有忠今天在一場座談會上表示，北京持續對外宣傳錯誤「一中」敘事，企圖製造「台灣是中華人民共和國一部分」假象，目的在消滅中華民國、改變台海現狀。

兩岸政策協會今天上午在台大校友會館召開「『川習會』後美中及兩岸新情勢」座談會，多名專家學者出席與會。

沈有忠於會上表示，美國總統川普（DonaldTrump）與中國大陸領導人習近平在北京會晤，美國聽取北京對台海議題意見表達，不過沒有給予任何對台政策、軍售議題的承諾。美國對台政策沒有改變，維持現狀才是利益所在，這也是目前政府強調的方向。

他說，中共對台方針清楚定錨為「兩促兩反」（促統促融合、反獨反介入），北京一度期望透過川習會推進兩促兩反，一方面是先與國民黨主席鄭麗文會晤，要求配合「一中」敘事；另一方面希望美國說出「反台獨」，企圖製造「台灣是中華人民共和國一部分」假象。

北京在國際社會持續推進「一中」敘事。沈有忠提到，川習會後，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）接連訪陸，北京利用這些會晤場合，要求對方支持「台灣是內政問題」等「一中原則」論述，目的在消滅中華民國、改變台海現狀。

沈有忠強調，中共與其他專制政權組成的威權同盟才是區域和平與穩定的最大風險，更是全球民主群體感到不安的風險來源。26日在印度舉行的「四方安全對話」（Quad）外長會議聲明也提到，對於印太區域，堅決反對任何試圖改變現狀的、破壞穩定的單方面行動。

沈有忠總結，維持台海現狀與和平穩定是全球民主國家共同利益所在，這也是目前中華民國政府在兩岸政策上的基本目的與原則，不管北京如何主導、推進「一中」敘事，台灣捍衛自由民主的決心不會改變。