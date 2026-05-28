快訊

不只陳美琪回家！20萬懸賞米克斯愛犬 台南永康「阿妹」也找到了

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

當啦啦隊成為本體？韓國職棒的歌舞進化

聽新聞
0:00 / 0:00

軍工系統出身…「70後」江西統戰部長李偉 履新8個月後被查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
軍工系統出身，現任江西省委常委、統戰部部長李偉（副部級）被查。（資料圖片）
軍工系統出身，現任江西省委常委、統戰部部長李偉（副部級）被查。（資料圖片）

軍工系統出身的大陸「70後」副部級高官李偉，擔任江西省委常委、統戰部部長僅8個月後任上落馬。中共中央紀委國家監委網站27日晚通報，李偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據公開資料，1970年9月出生的李偉是河南南召人，1993年從北京物資學院管理工程系畢業後，進入大陸軍工系統工作近10年，先後任中國兵工物資北京公司市場開發處幹部、中國北方光電工業總公司人勞處幹部、中國兵器工業集團公司人事勞動部綜合調配處副處長、幹部一處副處長、副處長（正處級）等職。

2003年開始，李偉開始在大陸國務院國有資產監督管理委員會長期任職，歷任國務院國資委研究局（行業協會聯繫辦公室）局長（主任）、中央企業團工委書記，國務院國資委企業領導人員管理一局（董事會工作局）局長等職；2020年7月，李偉任吉林省副省長，後任吉林省委常委、秘書長。去年9月，李偉跨省履新江西省委常委、統戰部部長，直到這次通報被查。

官方通稿顯示，李偉最後的公開活動是在4月29日。他當日先後出席江西省勞動模範和先進工作者表彰大會和江西省教育系統統戰工作會議在。此後，李偉缺席了多場重要會議。

江西 大陸 河南

延伸閱讀

曾在新疆七五事件反抗暴徒 大陸伊斯蘭教副會長涉違法被捕

陸國台辦副主任吳璽：把兩岸關係掌握在中國人自己手裡

英前駐美大使國安審查未過 傳與中國財長有關

假學歷騙過審查20年！CIA前高官侵吞公款 住家搜出近300根金條

相關新聞

今年新加坡香格里拉對話日程表曝！未安排中國主題專場

亞太地區重要年度安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue，簡稱香會），將從本周五（5/29）起連3天在新加坡舉行。先前彭博引述知情人士稱，大陸國防部長董軍預料不會出席；星媒再報導稱，最新香會日程表顯示，今年香會沒有安排中國主題專場。

神舟二十一號和二十三號乘組交接 移交太空站鑰匙

據新華社28日報導，大陸神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，並與神舟二十三號乘組移交了中國空間站（太空站）的鑰匙。已進駐空間站超過200天的神舟二十一號航天員乘組，張陸、武飛、張洪章將於近日乘神舟二十二號載人飛船返回地球。

軍工系統出身…「70後」江西統戰部長李偉 履新8個月後被查

軍工系統出身的大陸「70後」副部級高官李偉，擔任江西省委常委、統戰部部長僅8個月後任上落馬。中共中央紀委國家監委網站27日晚通報，李偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

陸國台辦副主任吳璽：把兩岸關係掌握在中國人自己手裡

今年大陸國台辦與中國記協合辦的「兩岸記者聯合採訪活動」在河南登場，大陸國台辦副主任吳璽在27日晚上的啟動儀式上強調，中華民族偉大復興大勢不可阻擋，並批評台獨分裂勢力破壞台海和平，嚴重損害中華民族的根本利益，呼籲兩岸同胞堅決反對台獨分裂和外來干涉。

電詐人員從柬埔寨等地轉移印尼犯案 大陸使館提醒1事

中國大陸駐印尼大使館官網消息，近期接獲多宗大陸民眾遭電信詐騙的求助個案，涉事民眾蒙受嚴重經濟損失。使領館警告，有跡象顯示，曾在柬埔寨等地從事電詐活動的人員正陸續轉移至印尼作案，印尼當局已相繼搗毀多處電詐窩點。

影／傳有意採購陸戰機 塞爾維亞總統：大家都在用中國製裝備

塞爾維亞總統武契奇正在中國大陸訪問，外電近日報導，塞國有意引進中國殲-10C戰機，以逐步取代該國現役的俄製米格-29。若此事成真，將是歐洲第一個部署中國製戰機的國家。對此，武契奇說，「如今幾乎所有人都在使用中國製造的裝備。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。