軍工系統出身…「70後」江西統戰部長李偉 履新8個月後被查

軍工系統出身的大陸「70後」副部級高官李偉，擔任江西省委常委、統戰部部長僅8個月後任上落馬。中共中央紀委國家監委網站27日晚通報，李偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據公開資料，1970年9月出生的李偉是河南南召人，1993年從北京物資學院管理工程系畢業後，進入大陸軍工系統工作近10年，先後任中國兵工物資北京公司市場開發處幹部、中國北方光電工業總公司人勞處幹部、中國兵器工業集團公司人事勞動部綜合調配處副處長、幹部一處副處長、副處長（正處級）等職。

2003年開始，李偉開始在大陸國務院國有資產監督管理委員會長期任職，歷任國務院國資委研究局（行業協會聯繫辦公室）局長（主任）、中央企業團工委書記，國務院國資委企業領導人員管理一局（董事會工作局）局長等職；2020年7月，李偉任吉林省副省長，後任吉林省委常委、秘書長。去年9月，李偉跨省履新江西省委常委、統戰部部長，直到這次通報被查。

官方通稿顯示，李偉最後的公開活動是在4月29日。他當日先後出席江西省勞動模範和先進工作者表彰大會和江西省教育系統統戰工作會議在。此後，李偉缺席了多場重要會議。