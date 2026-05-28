荷蘭軍艦駛入西沙海域 執行航行自由

香港長和旗下巴拿馬港口公司位於巴拿馬運河兩端港口（巴爾博亞港、克里斯托巴港）特許經營權，在今年1月被巴拿馬最高法院裁定違憲兼且取消，2個港口隨後遭到巴拿馬政府接管，引起中方與長和不滿。大陸外長王毅5月26日在紐約會見巴拿馬外長艾查（Javier Martinez-Acha），希望巴拿馬切實維護中方企業的正當權益。

2026-05-27 15:50