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陸國台辦副主任吳璽：把兩岸關係掌握在中國人自己手裡
今年大陸國台辦與中國記協合辦的「兩岸記者聯合採訪活動」在河南登場，大陸國台辦副主任吳璽在27日晚上的啟動儀式上強調，中華民族偉大復興大勢不可阻擋，並批評台獨分裂勢力破壞台海和平，嚴重損害中華民族的根本利益，呼籲兩岸同胞堅決反對台獨分裂和外來干涉。
在大陸方面近年加大批評賴政府推進「文化台獨」，4月「鄭習會」大談中華民族、兩岸同根同源、同為炎黃子孫等背景下，今年度兩岸記者聯合採訪活動選址河南，將走訪鄭州、洛陽、開封等地。
吳璽表示，河南是中華文明的核心起源地，也是海內外炎黃子孫共同的精神故鄉，承載著中華文化五千年的深厚底蘊，在傳承中華文化、實現中華民族偉大復興進程中擔負著重要作用。
吳璽提出三點意見，包括致力弘揚中華文化，守護兩岸同胞的共同精神家園。她指出，文化是一個國家、一個民族的靈魂，博大精深的中華文化是中華民族的精神根脈。中原大地承載著兩岸同胞共同的歷史記憶，維繫著兩岸同胞割捨不斷的血脈親情。
吳璽又說，要致力促進民心相通，助力兩岸和平發展融合發展；要致力實現民族復興，攜手書寫振興中華壯麗篇章。中華民族偉大復興大勢不可阻擋，只要兩岸同胞合舟共濟、攜手奮鬥，就能共創美好未來。
她話鋒一轉批評台獨分裂勢力破壞台海和平，嚴重損害中華民族的根本利益，呼籲兩岸同胞團結，堅決反對台獨分裂和外來干涉，把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手裡。
河南省委常委兼鄭州市委書記安偉致詞也提到，河南是華夏文明的核心發祥地、中華民族的根與魂所在。河南省台辦主任景勁松則形容稱，此次活動是一場領略中原古韻的文化尋根之旅，也是感知河南經濟社會高質量發展的實地探訪之行。
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