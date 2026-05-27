中共中央軍委發布26項措施 加強共軍高幹管理監督

中共總書記習近平大舉清洗共軍高層下，中共中央軍委日前發布文件，提出加強軍隊高級幹部教育管理監督的26項措施，其中包括落實展開思想整風，深化政治整訓部署要求，確實立起「從嚴管理」的鐵規矩，並以「嶄新政治面貌」推進國防和軍隊現代化。

新華社今天報導，這項名為「關於加強軍隊高級幹部教育管理監督的若干措施」的文件說，措施總結運用新時代（指習近平時代）「全面從嚴治黨、全面從嚴治軍」的實踐經驗和制度成果，落實展開思想整風、深化政治整訓部署要求，確實立起「從嚴教育、從嚴管理、從嚴監督」的鐵規矩。

報導指出，這項措施共分7個方面、26條，著眼於「嚴肅綱紀警心策行、嚴管主官以上率下、嚴明責任真抓實落」，圍繞增強思想改造的自覺性和徹底性、強化黨委集體領導、增強黨內政治生活原則性戰鬥性、堅持黨管幹部組織選人、加強主要領導監督管理等立規明矩。

報導說，這項措施把嚴格經常、融合貫通的教育管理監督貫穿履職用權全過程、工作生活各方面，推動高級幹部隊伍革命性鍛造，以「嶄新政治面貌」帶領共軍官兵高品質推進國防和軍隊現代化，「扛起黨和人民賦予的歷史重任」。

在這項措施發布前，中共中央4月間首度開辦軍隊高級幹部培訓班，習近平在開班式上強調，軍隊高級幹部要「懂法紀、明規矩、知敬畏」，並做到「法規制度面前人人平等，遵守法規制度沒有特殊，執行法規制度沒有例外」。