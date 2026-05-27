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電詐人員從柬埔寨等地轉移印尼犯案 大陸使館提醒1事

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
涉嫌經營網路賭博電信詐騙的人員（身穿橙色衣服）於10日被押解上車，此前印尼警方在雅加達Hayam Wuruk Plaza辦公大樓進行了突襲。（百度百家號）
涉嫌經營網路賭博電信詐騙的人員（身穿橙色衣服）於10日被押解上車，此前印尼警方在雅加達Hayam Wuruk Plaza辦公大樓進行了突襲。（百度百家號）

中國大陸印尼大使館官網消息，近期接獲多宗大陸民眾遭電信詐騙的求助個案，涉事民眾蒙受嚴重經濟損失。使領館警告，有跡象顯示，曾在柬埔寨等地從事電詐活動的人員正陸續轉移至印尼作案，印尼當局已相繼搗毀多處電詐窩點。

據大陸駐印尼大使館統計，目前在印尼活躍的電信詐騙類型主要包括，冒充政府機構人員、換匯詐騙、簽證詐騙、「殺豬盤」及「仙人跳」以及買賣投資詐騙等。

大陸駐印尼使領館提醒旅居印尼大陸民眾，務必提高安全防範意識，警惕各類詐騙陷阱，不向陌生人透露個人訊息，更不要輕易轉帳或點擊不明鏈接，切實保護自身財產安全。如不幸上當受騙，請盡快報警，並向中國大陸駐印尼使領館求助。

據印尼當地安塔拉通訊社報導，印尼警方日前突襲搜查雅加達西部Hayam Wuruk Plaza Tower商業大樓，逮捕321名涉嫌經營網路賭博平台的外籍人士，包括馬來西亞人，以及228名越南人、還有來自中國大陸、緬甸、寮國、泰國和柬埔寨等國的涉案者。

報導稱，5月9日的突襲發現電詐集團勞動力主要是外國人，包括228名越南公民、57名中國公民，以及緬甸、寮國、泰國和柬埔寨公民。其中還有一名印尼公民，曾在柬埔寨賭場工作，目前在該團體中擔任客服人員。

印尼警方指出，相關集團原活躍於柬、緬，兩國加強執法後遷往印尼，並隱藏於商業辦公大樓內營運。

柬埔寨 印尼 大陸

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