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一貫道信徒遭中共限制人身自由 陸委會：避免赴陸

中央社／ 台北27日電

海基會揭露，5月再有3名一貫道信徒在陸被以不明理由限制人身自由，中國大陸國台辦指稱「造謠」；陸委會表示，中共持續打壓宗教自由與人權，呼籲一貫道信徒避免赴陸。

大陸委員會（陸委會）27日表示，從2024年1月迄今，台灣一貫道信徒赴陸遭中共有關部門逮捕、關押累計17人，他們僅是赴陸宣揚中華傳統文化、講述四書五經，中共卻將一貫道視作邪教，非法逮捕、拘禁甚至判刑。

陸委會表示，由於中共近年持續打壓宗教自由與人權，手段更是變本加厲，政府必須再次呼籲一貫道信徒避免赴陸，以免遭中共關押。

海峽交流基金會（海基會）秘書長羅文嘉22日揭露，5月發生兩起一貫道信徒赴陸遭拘案例，有3名一貫道信徒分別在福建、廣東遭到對岸以不明理由限制人身自由，對岸沒有依照既有協議通報台灣。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華今天上午在例行記者會上回應相關提問時說，鼓勵、支持兩岸各領域交流往來，只要不從事違法犯罪活動，台灣民眾往來大陸不必有任何顧慮。

陳斌華聲稱，相關情況為「惡意炒作、造謠抹黑大陸，企圖製造寒蟬效應，阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗」。

陳斌華未正面回應，也未證實台灣3名一貫道信徒被拘禁情況。

陸委會 中共 國台辦

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