陸委會諮委：美中「鬥而不破」持續強化台美關係

陸委會今天發布最新一次諮詢委員會議重點。諮委表示，美中持續「鬥而不破」態勢，爭取談判籌碼與戰略調整空間；台灣必須持續強化台美、台日關係，穩固友盟信任。

大陸委員會（陸委會）今天發布第78次諮詢委員會議與會委員發言重點。

部分委員於會上表示，美國總統川普（DonaldTrump）面臨期中選舉壓力，因此促成其與中國大陸領導人習近平的會晤，川習互動有助於重建對話框架、降低衝突風險，美中持續「鬥而不破」態勢，爭取談判籌碼與戰略調整空間，進入「建設性戰略穩定」，半導體、AI、稀土、供應鏈與印太安全仍是核心競爭領域。

委員強調，川習會後，對於中國大陸的政治動作，台灣必須持續強化台美、台日關係，透過媒體宣傳、民間團體交流，穩固友盟信任。

中國大陸產能過剩問題引發外溢效應。部分委員提到，中國大陸產能過剩，低價產品湧入海外市場，加劇全球貿易緊張。台灣必須留意陸製產品低價傾銷對於民生產業、國家安全造成衝擊；另也要留意中共運用灰色地帶手段持續施壓台灣。

委員提到，美中之間的貿易問題已經上升為科技發展主導權與規則制定權的競爭，推估未來全球數位科技政策可能劃分為中國大陸、美國、歐洲等3種模式，中國大陸推動的制度規則將在非洲、拉美等「一帶一路」國家落實。

委員認為，中東戰事更加凸顯中國大陸將新能源政策提升為重塑未來全球工業秩序、技術標準與國際影響力的戰略槓桿，將與美國主導的石油能源競逐。台灣面對趨勢走向，必須以更靈活、更多元的戰略應對，在全球供應鏈重組中確保戰略自主。