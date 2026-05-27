快訊

美光再大漲、台積電期夜盤大漲100元 台指期夜盤欲奔46K

美伊協議草案曝光！恢復荷莫茲航運、解除海上封鎖 美股期指應聲上漲

跟著AI教父到處吃！黃仁勳2026美食地圖公開 私廚必點菜單一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會諮委：美中「鬥而不破」持續強化台美關係

中央社／ 台北27日電

陸委會今天發布最新一次諮詢委員會議重點。諮委表示，美中持續「鬥而不破」態勢，爭取談判籌碼與戰略調整空間；台灣必須持續強化台美、台日關係，穩固友盟信任。

大陸委員會（陸委會）今天發布第78次諮詢委員會議與會委員發言重點。

部分委員於會上表示，美國總統川普（DonaldTrump）面臨期中選舉壓力，因此促成其與中國大陸領導人習近平的會晤，川習互動有助於重建對話框架、降低衝突風險，美中持續「鬥而不破」態勢，爭取談判籌碼與戰略調整空間，進入「建設性戰略穩定」，半導體、AI、稀土、供應鏈與印太安全仍是核心競爭領域。

委員強調，川習會後，對於中國大陸的政治動作，台灣必須持續強化台美、台日關係，透過媒體宣傳、民間團體交流，穩固友盟信任。

中國大陸產能過剩問題引發外溢效應。部分委員提到，中國大陸產能過剩，低價產品湧入海外市場，加劇全球貿易緊張。台灣必須留意陸製產品低價傾銷對於民生產業、國家安全造成衝擊；另也要留意中共運用灰色地帶手段持續施壓台灣。

委員提到，美中之間的貿易問題已經上升為科技發展主導權與規則制定權的競爭，推估未來全球數位科技政策可能劃分為中國大陸、美國、歐洲等3種模式，中國大陸推動的制度規則將在非洲、拉美等「一帶一路」國家落實。

委員認為，中東戰事更加凸顯中國大陸將新能源政策提升為重塑未來全球工業秩序、技術標準與國際影響力的戰略槓桿，將與美國主導的石油能源競逐。台灣面對趨勢走向，必須以更靈活、更多元的戰略應對，在全球供應鏈重組中確保戰略自主。

陸委會 台美關係 習近平

延伸閱讀

美中競爭卡脖子影響兩岸交流 台公會：兩岸需在規則做突破

黃國昌發信美跨黨派國會議員 倡對台六項保證正式入法

兩岸共同面臨三大難題 邱坤玄：最好回應就是加強交流合作

Quad外長會議落幕！美日印澳宣布4項合作 日外相1句話疑嗆聲大陸

相關新聞

吳崢嘆快被國台辦「煩死了！」 陳斌華反酸：理屈才會詞窮

針對大陸國台辦上周批評賴清德總統就職2周年談話，民進黨發言人吳崢表示，快被國台辦「煩死了」。大陸國台辦發言人陳斌華今天回應反酸吳崢稱，理屈才會詞窮，指吳崢的情緒性表達，充分揭露其「理不直氣不壯」。

回應伊朗危機 陸外長王毅：希望當事方堅定停火止戰

針對伊朗最新局勢，大陸外長王毅26日在紐約主持聯合國安理會會議後表示，當前局勢的關鍵是美伊談判，中國一直在為化解當前衝突而努力，並支持巴基斯坦等國的積極斡旋，也支持美伊各自做出的努力。希望當事方堅定停火止戰，繼續相向而行，盡快讓和平重回中東大地。

海基會披露再有一貫道道親赴陸被拘 國台辦：不做非法事不用顧慮

海基會上周披露，5月再有3名台灣一貫道道親在福建與廣東遭陸方以不明理由拘禁，並直言「一貫道在中共眼中就是洪水猛獸」，喊話台灣道親千萬不要再赴陸。大陸國台辦發言人陳斌華27日未正面回應3人遭拘的原因，僅稱只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞赴陸不必有任何顧慮。

電詐人員從柬埔寨等地轉移印尼犯案 大陸使館提醒1事

中國大陸駐印尼大使館官網消息，近期接獲多宗大陸民眾遭電信詐騙的求助個案，涉事民眾蒙受嚴重經濟損失。使領館警告，有跡象顯示，曾在柬埔寨等地從事電詐活動的人員正陸續轉移至印尼作案，印尼當局已相繼搗毀多處電詐窩點。

影／傳有意採購陸戰機 塞爾維亞總統：大家都在用中國製裝備

塞爾維亞總統武契奇正在中國大陸訪問，外電近日報導，塞國有意引進中國殲-10C戰機，以逐步取代該國現役的俄製米格-29。若此事成真，將是歐洲第一個部署中國製戰機的國家。對此，武契奇說，「如今幾乎所有人都在使用中國製造的裝備。」

長和碼頭風波 陸外長王毅晤巴拿馬外長促維護中企權益

香港長和旗下巴拿馬港口公司位於巴拿馬運河兩端港口（巴爾博亞港、克里斯托巴港）特許經營權，在今年1月被巴拿馬最高法院裁定違憲兼且取消，2個港口隨後遭到巴拿馬政府接管，引起中方與長和不滿。大陸外長王毅5月26日在紐約會見巴拿馬外長艾查（Javier Martinez-Acha），希望巴拿馬切實維護中方企業的正當權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。