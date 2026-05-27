長和碼頭風波 陸外長王毅晤巴拿馬外長促維護中企權益

香港長和旗下巴拿馬港口公司位於巴拿馬運河兩端港口（巴爾博亞港、克里斯托巴港）特許經營權，在今年1月被巴拿馬最高法院裁定違憲兼且取消，2個港口隨後遭到巴拿馬政府接管，引起中方與長和不滿。大陸外長王毅5月26日在紐約會見巴拿馬外長艾查（Javier Martinez-Acha），希望巴拿馬切實維護中方企業的正當權益。

新華社報導，王毅26日在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，會見巴拿馬外長艾查。王毅表示，中巴交往歷史悠久，19世紀大量中國勞工赴巴修建鐵路、開鑿運河，為巴拿馬經濟社會發展作出奉獻。

王毅指出，中巴建交近9年來成果顯著，雙邊貿易較建交前翻倍，中方企業為巴經濟民生作出重要貢獻；巴方重申堅定奉行一個中國原則，不給台灣任何活動空間。雙方同意排除干擾，推動關係健康穩定發展。

王毅表示，中國大陸企業在巴拿馬深耕多年，為巴拿馬促進經濟、改善民生作出重要貢獻，希望巴方切實維護中方企業的正當權益。他指中方一向認為中巴關係不針對第三方，也不應受第三方干擾，中方願同巴方一道，秉持建交初心，深化務實合作，排除外部干擾，推動兩國關係健康穩定發展。

報導指出，艾查表示中國是維護多邊主義的重要力量，巴拿馬也致力於有效的多邊主義，巴方高度重視與中國關係，深知台灣問題的重要性和敏感性，將毫不動搖奉行一個中國政策，不允許台灣在巴設立機構。

他指出，巴拿馬人民銘記中國人民早年為巴拿馬鐵路和運河工程所作貢獻，巴方願同中方面向未來，在相互尊重基礎上通過建設性對話化解分歧，建立牢固信任，翻開巴中關係新的一頁。

長和去年宣布擬向美國貝萊德（BlackRock）牽頭的BlackRock-TiL財團出售中國以外港口資產，涉及全球23國的43個港口，但事件爆出後，北京關切引發政治風波，巴拿馬港口的控制權問題受關注。至今年初，長和在巴拿馬的2個港口遭巴拿馬當地政府強行接管。