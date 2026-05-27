回應伊朗危機 陸外長王毅：希望當事方堅定停火止戰

針對伊朗最新局勢，大陸外長王毅26日在紐約主持聯合國安理會會議後表示，當前局勢的關鍵是美伊談判，中國一直在為化解當前衝突而努力，並支持巴基斯坦等國的積極斡旋，也支持美伊各自做出的努力。希望當事方堅定停火止戰，繼續相向而行，盡快讓和平重回中東大地。

據新華社，王毅表示，地區各國的主權、安全和領土完整必須得到尊重，平民和非軍事目標必須得到保護，航道安全以及能源基礎設施必須得到保障，核不擴散體系的規定必須得到履行。

他指出，冰凍三尺非一日之寒，長期存在的問題不能一夜之間解決，但談判的每一步進展都為和平帶來更多希望，衝突早一日結束就意味更少平民傷亡。

伊朗和美國官員日前表示，近期間接談判在諒解備忘錄方面取得進展。但美國25日對伊朗實施新一輪「防禦性」打擊。伊朗周二稱，美國此舉違反了停火協議，這可能使結束這場戰爭的努力更加複雜。

王毅指出，國際社會要團結起來，行動起來，維護聯合國。王毅說，要重振聯合國憲章，堅持主權平等，反對干涉內政。堅持和平解決爭端，反對使用武力。堅持維護二戰勝利成果，反對美化侵略歷史。他不指名批評美國：「大國尤其要負起責任，帶頭講法治、行正道，不能搞雙重標準」。

他又說，要重振安理會權威。常任理事國應當就重大提案加強溝通協調，減少對立對抗。任何繞開安理會授權的單邊軍事行動都不可接受，任何超出安理會決議範疇的單邊制裁都不具合法性。要旗幟鮮明反對保護主義和單邊行徑，反對經貿問題泛安全化，反對科技封鎖和脫鉤斷鏈。要站穩多邊主義立場，發揮好聯合國作為全球治理的核心平台作用。