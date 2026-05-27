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「7‧5事件」時受關注…「民族團結」模範 中伊協副會長被撤查

世界日報／ 北京27日電

曾多次被中國官方塑造成「民族團結」模範代表人物的中國伊斯蘭教協會副會長、烏魯木齊白大寺伊瑪目阿布都西克爾‧熱合木都拉，近日因涉嫌違法犯罪遭撤銷新疆維吾爾自治區政協委員資格，引發外界高度關注。

新疆政協常委會5月20日公告指出，阿布都西克爾因涉嫌違法犯罪，被撤銷自治區第13屆政協委員資格，但官方並未進一步說明案情細節。外界則盛傳，他早在今年3月已遭調查或控制。

香港明報報導，現年58歲的阿布都西克爾，1988年畢業於新疆伊斯蘭教經學院，曾任烏魯木齊二道橋清真寺伊瑪目助理，2007年起正式擔任白大寺伊瑪目，至今近20年。他不僅是中國伊斯蘭教協會副會長，2015年後更出任烏魯木齊市政協副主席，長期被官方視為新疆宗教界的代表性人物。

位於烏魯木齊市中心的白大寺歷史近百年，是新疆最具代表性的清真寺之一，平日聚集大量穆斯林，也曾多次接待外國使節與參訪團。近年中國官方對外宣傳新疆政策時，白大寺更頻繁成為展示「宗教自由」的重要窗口。

阿布都西克爾最廣為人知的經歷，是2009年烏魯木齊造成200人死亡的「7‧5事件」，當時白大寺也一度成為衝突焦點。據中國官媒當時報導，一名男子闖入寺內高喊「聖戰」，企圖煽動群眾，阿布都西克爾當場拒絕並斥責對方「不能讓暴徒玷污清真寺，玷污伊斯蘭教」。隨後警方開槍擊斃兩名持刀者，事件被官方塑造成宗教人士反對極端主義的典型案例。

此後多年，阿布都西克爾頻繁出現在中國官方宣傳與涉疆紀錄片中，並曾獲頒「全國民族團結進步模範個人」、「自治區五好宗教人士」等榮譽稱號，被視為北京推動新疆「民族團結」政策的重要象徵人物之一。

然而，如今這名曾獲官方高度肯定的宗教領袖卻突然遭查辦，也引發外界對新疆宗教治理與政治忠誠問題的揣測。

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