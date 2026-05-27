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丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

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吳崢嘆快被國台辦「煩死了！」 陳斌華反酸：理屈才會詞窮

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
民進黨發言人吳崢日前表示，快被國台辦「煩死了」。（報系資料照）
民進黨發言人吳崢日前表示，快被國台辦「煩死了」。（報系資料照）

針對大陸國台辦上周批評賴清德總統就職2周年談話，民進黨發言人吳崢表示，快被國台辦「煩死了」。大陸國台辦發言人陳斌華今天回應反酸吳崢稱，理屈才會詞窮，指吳崢的情緒性表達，充分揭露其「理不直氣不壯」。

大陸國台辦27日上午召開新聞發布會，由新聞局長、發言人陳斌華主持。有陸媒詢問對於吳崢說法的回應。

陳斌華說，真理越辯越明，理屈才會詞窮。民進黨發言人的情緒性表達，充分揭露其理不直氣不壯。

他並再度批評指，賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，種種倒行逆施嚴重違背台灣社會主流民意，嚴重破壞台海和平穩定，必將遭到兩岸同胞與國際社會的強烈抨擊和堅決反對，搞「台獨」終將身敗名裂。

川習會後，台獨問題引發熱議，賴清德重申「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」，仍引發外界討論民進黨是否應刪除台獨黨綱。對此，陳斌華表示，眾所周知，民進黨是長期主張把台灣從中國分裂出去的「台獨」政黨。他又批賴清德「台獨」立場冥頑不化，謀「獨」挑釁動作不斷，現在又變換話術，企圖誤導輿論、矇騙民眾，是十足的「台獨騙子」。

國台辦 吳崢 陳斌華

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