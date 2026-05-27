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海基會披露再有一貫道道親赴陸被拘 國台辦：不做非法事不用顧慮
海基會上周披露，5月再有3名台灣一貫道道親在福建與廣東遭陸方以不明理由拘禁，並直言「一貫道在中共眼中就是洪水猛獸」，喊話台灣道親千萬不要再赴陸。大陸國台辦發言人陳斌華27日未正面回應3人遭拘的原因，僅稱只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞赴陸不必有任何顧慮。
海基會秘書長羅文嘉22日在背景說明會上，披露上述人身自由限制案件，並指陸方未依照既有協議向我方通報。他並公布自2019年以來，國人因宗教原因遭對岸拘禁的案件共有17件、19人，其中一貫道就占了13、14人，比例甚高。
大陸國台辦27日上午的例行記者會，由新聞局長、發言人陳斌華主持。台媒關切，國台辦是否能證實這3名台灣民眾被拘禁的具體原因，以及大陸方面是否將一貫道定性為「邪教」？
對此陳斌華僅稱，大陸一貫鼓勵支持兩岸各領域交流往來，依法保護台灣同胞的正當權益。「只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來大陸不必有任何顧慮。」
他並反駁指，民進黨出於政治私利惡意炒作，造謠抹黑大陸，企圖製造寒蟬效應，阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗，不得人心，不會得逞。
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