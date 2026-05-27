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林志玲辭文策院董事 陸國台辦讚明智

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
林志玲接下文策院董事短短8天就請辭，大陸國台辦表示「明智」。（圖／文策院提供）
林志玲接下文策院董事短短8天就請辭，大陸國台辦表示「明智」。（圖／文策院提供）

文策院近期公布的新任董事名單中包含藝人林志玲，受到輿論關注，不過林志玲近日表示，為避免更多非事實的揣測與誤解，決定辭去該職，大陸國台辦對此予以讚賞稱「明智」。

大陸國台辦發言人陳斌華27日回應林志玲相關文策院任職議題指出，文策院的全稱叫文化內容策進院。近年來策動出資拍攝的《零日攻擊》等多部「歪曲歷史，渲染大陸威脅的影視劇」，是民進黨當局「推行文化台獨、煽動抗中保台」的政策工具。

他指出，「台灣文藝界人士」看清其本質，與其劃清界限的決定「是明智的」。

此前有媒體報導，文策願公布林志玲出任董事時，似乎影響到她在大陸的演藝工作。今年1月林志玲曾被拍到現身在橫店片場，客串演出楊紫主演的電視劇《玉蘭花開君再來》，而這部劇25日殺青，官方微博上列出的演員名單沒有見到林志玲的名字。另外由毛不易、李雪琴主持的網路綜藝節目「毛雪汪」，之前預告25日播出的最新一集嘉賓是林志玲，不過25日節目播出時嘉賓變成譚松韻、董晴，官方微博上之前有關林志玲的宣傳資訊也全都被刪除。

另外，小說《臺灣漫遊錄》（台灣作家楊双子創作、譯者金翎翻譯為英文）日前獲英國「國際布克獎」（International Booker Prize）。有台媒提問稱，根據法新社的報導，楊双子說，希望能夠這部小說未來能夠在中國出版閱讀，並且促進關於台灣人民想要什麼樣的未來的對話，大陸書店如果想要引進這本台灣文學作品或出版簡體版，有什麼條件？

就此陳斌華回應，台灣的書籍「不是在中國，在大陸出版」的問題，兩岸作家都應「站穩民族立場，尊重歷史事實」，正視並深刻理解日本發動侵略戰爭，和法西斯主義給中國人民世界人民帶來的巨大的傷害，以負責任的優質的作品，促進兩岸同胞心靈契合。

林志玲 文策院 陳斌華

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