川普擬和賴總統通話？陸國台辦要求美「慎之又慎」：反對美台官方往來

美國總統川普日前表示，他有意在對台軍售做出決定前與賴清德總統通話；賴清德則說，若有機會對話，將強調對美軍購是維護台灣安全與台海和平穩定的必要手段。大陸國台辦今天重申，堅決反對美台開展任何形式的官方往來、堅決反對美國向台灣出售武器，要求美方「慎之又慎」處理台灣問題。

大陸國台辦新聞局長、發言人陳斌華27日上午主持召開新聞發布會。對於川普稱將與賴清德通話，他強調，大陸堅決反對美國與「中國台灣地區」開展任何形式的官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器。

他表示，敦促美方落實好中美元首會晤重要共識，恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護台海和平穩定和中美關係穩定發展態勢。

陳斌華又批評，民進黨當局蓄意「倚美謀獨」、「以武謀獨」，升高兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定，是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，買再多武器都是螳臂當車，只會讓台獨加速敗亡。

另外，美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）日前在參議院作證表示，因美伊戰爭需要彈藥，美國正暫停140億美元對台軍售案，我國防部則說，我方並沒有接獲美方任何改變通知，對於這批軍購「審慎樂觀」。

對此，陳斌華回應指，大陸堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器的立場一貫、明確、堅定。民進黨當局妄圖「倚美謀獨」、「以武拒統」，注定是螳臂當車、自取滅亡。