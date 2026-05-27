賴總統慰問山西礦難釋出善意？陳斌華提「這一點」：輿論自有公評

大陸山西礦難導致慘重傷亡，礦工家庭出生賴總統也在社媒平台X用簡體字發文表示慰問，對於這是否為善意，大陸國台辦發言人特別提出一點質疑，表示「輿論自有公評」。

在27日國台辦記者會上，本報記者提問，我們知道賴清德也是礦工家庭出身，他出生不久，父親就因為礦難而不幸離世，這次山西礦難，賴清德發出簡體字表示，「對於中國山西發生重大礦災造成重大傷亡，我們感到十分痛心。我要向不幸罹難者致以深切哀悼，並向傷者及家屬表達誠摯慰問。面對重大災情，台灣願在必要時提供人道協助，同時期盼受困人員能早日獲救，並祈願逝者安息。」大陸方面就這樣的慰問有何評論？會不會認為賴清德是在向陸方釋出善意？如果台灣救援隊伍能夠到大陸協助進一步救災，大陸方面會否接受？

對於上述問題，大陸國台辦發言人陳斌華回應，近日山西長治市沁源縣一個煤礦井下發生瓦斯爆炸事故，造成重大人員傷亡，有關方面全力開展傷患救治、現場救援等工作。島內（指台灣）各界和民眾也通過各種形式表達了關心慰問。

他說，「至於你提到了是否有善意，我想把大陸稱為『中國』是不是善意？輿論自有公評。」

山西省沁源縣留神峪煤礦22日晚間發生爆炸，截至23日晚間，官方披露數據指已導致82人遇難、2人失聯、128人受傷，創下17年來大陸礦難死亡人數之最。

另外，前內政部長、現任國民黨智庫副董事長李鴻源近日接受網紅「裝修小武郎」專訪表示，他與大陸正在積極計畫，由兩岸共同治理一條河川，讓台灣教授、工程師與學者有機會可以「看到中國的大江大河」，讓他們拓寬眼界、改變想法，相較於台灣最長的濁水溪全長僅186.6公里，中國大陸的溪流可長達3,000公里，複雜程度與台灣不同。

對於這一說法以及相關計畫更多細節，陳斌華回應，交流融合是兩岸同胞願望所繫，福祉所在。我們一貫積極支持兩岸各領域交流合作，支持兩岸同胞增進相互了解、實現互利共贏，攜手發展兩岸關係，建設好、守護好共同家園。不過，陳斌華未具體回應李鴻源所指涉的河川等內容。