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再回應兩岸直航問題...陸國台辦：應將包機航點改為定期航點

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華27日回應兩岸直航問題，強調民進黨政府應將包機航點改為定期航點。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華27日回應兩岸直航問題，強調民進黨政府應將包機航點改為定期航點。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸直航問題近日成為兩岸官方的爭執焦點之一，由於7月有3條直航航線即將恢復，但大陸航點仍未增加，陸委會稱不需要「政策性航班」，大陸國台辦27日表示，「如果真像他們所說的，充分考量業者及旅運需求，就應該將所謂的包機點恢復為定期航點，方便兩岸人員往來。」

陸委會副主委梁文傑最近表示，台中到成都跟高雄到寧波這2個航線，民航局已經批准；台中到青島還在審核當中。他對於大陸希望恢復更多航點指出，現有15航點，有些連華航、長榮都沒有意願飛，大陸方面可能會讓不賺錢的航線硬飛，甚至以官方補貼支撐，但他說，「我們不太需要這種所謂的政策性航班。」

大陸國台辦27日上午例行記者會上，本報記者提問上述兩岸直航問題，發言人陳斌華回應，恢復兩岸航點的需求大不大，數據會說話。之前我們已經公布了相關數據，大家可以上網查詢，「無論民進黨當局說什麼，都無法改變兩岸空中直航需求旺盛和民眾往來意願強烈的事實。我們始終積極推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。希望民進黨當局正視需求，順應民心，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求，自主安排航班計畫。」

陳斌華強調，民進黨當局一直聲稱已開放的所謂13個包機點，申請手續繁雜，條件苛刻，航空業者看得到吃不到。「如果真像他們所說的，充分考量業者及旅運需求，就應該將所謂的包機點恢復為定期航點，方便兩岸人員往來。」

公開資料顯示，目前兩岸直航定期航班通航大陸14個城市、15個航點（包括北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都、深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州），包機部分則開放13航點（包括：瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州）。去年定期航班載客578萬人次，日前大陸國台辦發言人張晗表示，今年4月兩岸共同執行空中客運直航往返航班3,140班，運輸旅客64.1萬人次，旅客數量較去年同期增長14%，兩岸航空公司平均客座率超過85%。

此外，最近台北國際觀光博覽會開幕，傳出有業者張貼赴大陸的文化參訪團行程。我觀光署隨後前往查核，旅行社已拆除招攬廣告及文宣，交通部長陳世凱也呼籲業者遵守規定、保障旅客安全。對此，陳斌華抨擊，民進黨當局刻意阻撓兩岸旅遊交流，既違背市場規律，也損害台灣同胞和旅遊業者的正當權益。「事實再次說明，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓，民進黨當局應順應民意，盡早撤除禁團令等不合理禁限，為兩岸旅遊交流合作創造有利條件。」

國台辦 兩岸 華航

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