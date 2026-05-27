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陸因馬英九曾情緒失控而不再邀訪？國台辦駁斥：捕風捉影
馬英九基金會家變越演越烈，傳出馬英九去年訪陸期間曾情緒失控，但基金會則否認。不過有報導稱，大陸對台三個部門因此已達成共識，未來不再安排馬英九訪陸。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今天駁斥相關說法純屬捕風捉影，是徹徹底底的謠言，並對馬英九基金會促進兩岸青年交流表達肯定。
大陸國台辦27日上午召開新聞發布會，由新聞局長、發言人陳斌華主持。針對台媒關切馬英九基金會風波，陳斌華表示，所謂大陸有關部門達成共識，不再讓馬英九先生訪問大陸的說法，純屬捕風捉影，是徹徹底底的謠言。
陳斌華說，近年來馬英九基金會開展了系列的兩岸交流工作，促進了兩岸同胞特別是青年交流往來。兩岸同胞都是中國人、一家人，走親走近、走到一起的大潮流，是任何力量都阻擋不了的。
有台媒追問，馬英九基金會的內鬥已影響基金會訪問大陸的行程，此次風波是否影響後續陸方與基金會的互動？陳斌華僅表示，「注意到了有關報導」，並重申上述立場。
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