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獨派喜樂島聯盟「考慮成為PRC一部分」公開信 陸國台辦回應

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華對於喜樂島聯盟的公開信表示，兩岸終將統一，也必將統一。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華對於喜樂島聯盟的公開信表示，兩岸終將統一，也必將統一。（記者廖士鋒／攝影）

獨派的喜樂島聯盟近日發表給中共總書記習近平的公開信稱，「願意在特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國的一部分」，大陸國台辦27日對此回應稱，兩岸終將統一，也必將統一。「我們願意在堅持九二共識，反對台獨的共同政策基礎上，與台灣各黨派、各界別、各階層人士，就兩岸關係發展和民族未來開展對話協商，共同推進祖國統一進程。」

喜樂島聯盟近日在官網上刊登「致中華人民共和國國家主席暨中國共產黨中央委員會總書記習近平的公開信」，當中提到我們願意在特定條件下調整台獨立場，考慮成為中華人民共和國的一部分，但前提是「台人治台、高度自治」必須獲得明確且具約束力的承諾與支持。信中也強調，由於貴黨（中共）過去多次背信棄義，我們要求對台事務不再由貴黨主導，而是委由台灣民主自治同盟與吾等台灣人民進行商談。

對喜樂島給習近平的公開信，大陸國台辦發言人陳斌華27日在記者會上回應表示，兩岸終將統一，也必將統一。「我們願意在堅持九二共識，反對台獨的共同政策基礎上，與台灣各黨派、各界別、各階層人士，就兩岸關係發展和民族未來開展對話協商，共同推進祖國統一進程。」

至於上述公開信是否等於「台獨骨牌」倒下？陳斌華重述上述說法。

喜樂島聯盟 台獨 習近平

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