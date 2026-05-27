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陸防技術外流 傳嚴管AI人才出境

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

大陸據報正將出行限制擴大至阿里巴巴DeepSeek等民營企業頂尖人工智慧（ＡＩ）人才。相關人員若參與先進ＡＩ工作，且被認為對國家具有戰略重要性，出國前須取得主管部門批准。這顯示北京為保護技術、追趕美國ＡＩ發展的管控措施正在升級。

彭博報導，知情人士表示，大陸政府機構已開始對參與先進ＡＩ工作、且被認為對國家具有戰略重要性的人員實施限制。這意味著相關人士出國旅行前，必須先獲得主管部門批准。

北京多年來已對關鍵人員實施出行限制，包括知名高等院校研究人員、核科學家及國有企業高管等。如今大陸政府特別針對ＡＩ領域人才。知情人士表示，已被告知將受此類限制的關鍵產業人士包括新創公司創辦人、研究人員及高管等。

在大陸，國有企業據稱會保管高階主管和共產黨官員的護照。

報導指，較不同尋常的是，政府如今將出行限制延伸至民營企業。知情人士表示，當局也正依據個人對國家的關鍵重要性進行評估，將相關人士列入名單，而不只是看其資歷或任職單位。

報導稱，這些舉措凸顯出頂尖ＡＩ工程師如今已被視為全球第二大經濟體的戰略資產。大陸大量一流ＡＩ人才是在後ChatGPT時代崛起，且多數集中在本土科技巨頭或民營新創公司。

不過，這類限制也可能削弱大陸ＡＩ企業招募與留住人才的能力，並加劇外界對政府干預產業的疑慮。報導提到，目前ＡＩ產業仍在消化北京要求Meta撤回以廿億美元收購Manus的事件。英國金融時報曾報導，當局在調查這起收購案期間，禁止Manus兩名共同創辦人離境。

知情人士表示，雖然北京限制ＡＩ人員流動的計畫不一定與Manus事件有關，但防範技術外流仍是關鍵政策目標。但這類政策可能迫使懷抱全球發展抱負的工程師，在職涯更早階段，就必須在留在大陸或出國之間作出選擇。

北京 DeepSeek 阿里巴巴

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