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德經長訪陸 企業高層40人隨行

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

德國總理梅爾茨訪陸三個月後，德國經濟部長萊歇於廿六日至廿九日開啟其首次訪陸之旅，包括巴斯夫西門子能源、蒂森克虜伯等德國企業高層共四十人隨團。德媒報導，萊歇預計廿七日在北京訪問，廿八日前往廣州參訪。訪陸期間代表團將開展雙邊會談、參與商務活動，並考察在陸德企。

德國之聲指出，德國聯邦貿易與投資署數據顯示，去年外資在德新增及擴建項目共一五六四項，較二○二四年下降百分之九點三，連續第四年呈現下滑。同時，來自中國的投資與上一年相比則增加百分之十四點六。中國由此超過美國，成為在德國新增投資項目最多的國家。

環球時報援引德媒分析，萊歇此訪正值中歐經貿氛圍趨於緊張之際。德國Table.Media新聞網稱，歐盟執委會將於廿九日舉行會議，討論建立一套旨在應對「到歐盟的出口極度激增」的應急機制，同時還計畫將保障措施適用範圍擴大至化工、機械工程等更多行業。德媒稱，中方已多次發出警告，將針對歐盟產業加速法及網路安全法修訂草案採取相應反制措施。

報導指，德國工商界對與中國合作意願依然強烈。中國德國商會四月的調查數據顯示，百分之五十一的受訪企業呼籲獲得政策支持以推動中德企業建立合作夥伴關係。今年三月，巴斯夫投資約八十七億歐元的一體化基地在廣東湛江啟用，這是德企在中國投資規模最大的獨資單體項目。

德國經濟研究所數據指，二○二五年德企在中國投資規模突破七十億歐元，較二○二四年增長約百分之五十，創下四年新高。同時中企在德投資項目數量也超過美國。

環球時報指，針對歐盟計畫加強對中國進口產品的貿易限制措施，萊歇持謹慎態度。她認為德國作為出口大國，必須充分考量貿易壁壘帶來的反向衝擊，如中國可能通過加大重要原材料出口管控力度予以回應。萊歇明確表態支持市場開放，強調德國經濟長期從開放市場中持續獲益。

德國 西門子 巴斯夫

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