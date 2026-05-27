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彭博：陸防長將缺席香格里拉對話

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

今年香格里拉對話即將於新加坡舉行，預料台海局勢等地緣政治議題將成為焦點。不過傳出大陸防長董軍或將再度缺席，使美國與中共錯失高層直接軍事溝通機會。

香格里拉對話將於廿九日至卅一日在新加坡登場。彭博引述知情人士說法指出，大陸國防部長董軍預料不會出席，這已是他連續第二年未予出席，中共將派出較低層級的國防大學代表團與會。

大陸國防部發言人張曉剛四月底對於今年出席人選僅回應「我目前沒有可供發布的訊息」。公開資料顯示，二○一九年以降，除疫情因素，歷年都由大陸防長親自出席香格里拉對話，直到去年改由共軍少將、國防大學副校長胡鋼鋒率隊出席。

據香港有線新聞，當時胡不點名抨擊美國防部長赫塞斯對中共的指責稱，「有的內容無中生有，有的顛倒黑白，有的賊喊捉賊」，根本就是挑起事端，「搞亂亞太」。他並指在技術上要嚴格管控約束一線的兵力活動，阻止發生一些大家都不願意看到的情況。

赫塞斯此前隨美國總統川普訪問北京時，在晚宴曾與董軍簡短交談。赫塞斯預計將會出席香格里拉對話。彭博認為，董軍若缺席意味著雙方將再次錯失軍事高層直接溝通的機會。大陸國防部發言人蔣斌近日表示，願與美方共同努力，尊重彼此核心利益和重大關切，加強溝通對話，管控分歧。

近年大陸推廣其主辦的軍事高峰會北京香山論壇，該論壇通常由大陸國防部長主持開幕，匯集全球軍事官員，但美國代表團成員通常是較低層級官員。

香格里拉 彭博 中共

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