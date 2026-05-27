陸戰機輸歐 塞爾維亞擬引進殲-10Ｃ

正在中國大陸訪問的塞爾維亞總統武契奇被當地民間親暱地稱為「五七七」，他也獲得中共對外最高勳章「友誼勳章」。外電披露，中塞雙方可能商討引進中共殲—10Ｃ等戰機，逐步取代塞國現役的俄製米格—二九。這很可能將是歐洲首次有國家部署中共戰機。

過往塞爾維亞軍以俄製裝備為主，但近年偏愛中共裝備，目前該國是白俄羅斯以外，歐洲唯一購買中共現代化武器的國家。該國引進了ＦＫ—三（紅旗—二二出口版）中遠程防空飛彈與紅旗—十七ＡＥ短程防空飛彈、以及射程四百公里的ＣＭ—四○○ＡＫＧ超音速空對地飛彈，後者可由米格—二九戰機掛載。

武契奇廿四日至廿八日訪問大陸。彭博報導，武契奇此訪可能會商討引進中共殲—10Ｃ戰機，逐步取代米格—二九。武契奇今年三月證實塞爾維亞空軍已將米格—二九戰機改裝，以搭載中共製造的空對地飛彈。報導引述消息指，塞爾維亞國防部去年曾訪問中共軍工企業，但塞國國防部拒絕對此發表評論。而武契奇早前已透露可能在六月的閱兵展出由中共協助生產的軍事機械人。

公開資料顯示，去年五月巴基斯坦與印度衝突中，巴方指出巴國空軍的中共製殲—10ＣＥ戰機締造實戰「佳績」，擊落多架印度空軍法製「飆風」戰機，也擊落米格—二九戰機及蘇—三十戰機，一時成為焦點。本月中旬，央視「軍事科技」節目首次公開證實，二○二四年卡達「吉札爾二」聯合空中演習中的模擬對抗環節，巴國殲—10ＣＥ以九比零（超視距四比零；在近距格鬥五比零）完勝卡達空軍「飆風」戰機。

彭博還暗示武契奇正在接近歐盟對於塞國和北京關係的「紅線」。文章認為，歐盟邊境上的這一「中國橋頭堡」加深了外界對貝爾格勒是否可能加入歐盟的懷疑，也加深了對武契奇在西方、北京與莫斯科之間平衡外交策略邊界的質疑。文章引述一位匿名歐盟官員稱，歐盟已針對大陸投資增加一事告知塞爾維亞領導人，這將損害其加入歐盟的機會。