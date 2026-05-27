深圳十五五發展 聚焦AI終端應用

「深圳市國民經濟社會發展第十五個五年規劃綱要」（深圳十五五規劃綱要）廿六日發布，其中提出，搶抓風口賽道重要機會，大力發展人工智慧終端、低空經濟、具身智能機器人、海洋經濟、商業航天等一批新興支柱產業。

綱要指出，加速人工智慧手機和電腦、智能家庭、智能穿戴等新一代智能終端研發應用，積極推動全身智能、全車智能、全屋智能規模化應用。建構低空經濟發展的規則規制、基礎設施、設備產業等體系，優化空域保障，拓展場景業態，鞏固提升國際競爭力。提升具身智慧機器人發展能級，在關鍵核心零部件、人工智能與機器人融合、多模態感知、高精度運動控制、靈巧操作等方面取得突破，打造全球具身智能科技創新與產業發展高地。

綱要表示，做大做強海洋油氣、船舶海工裝備、海洋電子訊息、海洋生物醫藥等海洋經濟新增長點。並提出，統籌推進智算晶片研發製造、算力設施建設和模型算法發展，打造高效易用的人工智慧技術底座。二○三○年，全市實時可用算力規模超一五○EFlops，大陸國產晶片部分指標和算力集群達到國際先進水平，形成能力強大、支撐全面應用的大模型底座。

實施數位化轉型行動，推動製造業數位化改造全覆蓋，大力發展基於開源鴻蒙作業系統（Open-Harmong）和第五代精簡指令集（ＲＩＳＣ—Ｖ）晶片構建的嵌入式軟體、基礎軟體模組，打造一批工業互聯網應用示範場景，促進資料共用、柔性生產。綱要提到，前瞻布局第六代移動通信（六Ｇ）、生物製造、未來能源、量子科技、腦機介面、細胞與基因等未來產業。