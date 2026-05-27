宇樹科技衝刺IPO 拚A股人形機器人第一股

上交所發布，上市審核委員會定於六月一日舉行二○二六年第三十一次上市審核委員會審議會議，審核宇樹科技首發事項。代表ＩＰＯ受理僅逾兩個月，宇樹科技將於六月一日上會（審議）迎考，衝刺Ａ股「人形機器人第一股」。

宇樹科技是科創板試點ＩＰＯ預先審閱機制後的第二單ＩＰＯ，首單為長鑫科技，於五月二十七日審議。

科創板日報報導，宇樹科技主營業務為高性能通用人形機器人、四足機器人、機器人元件及具身智慧模型的研發、生產和銷售業務，公司ＩＰＯ於今年三月廿日獲受理。

本次ＩＰＯ，宇樹科技擬募集資金約人民幣四十二億元（約台幣一九四億元），扣除發行費用後，擬用於智慧型機器人模型研發專案、機器人本體研發專案、新型智慧型機器人產品開發專案、智慧型機器人製造基地建設項目。

根據宇樹科技披露的上會稿，二○二三到二○二五年，營收分別約為人民幣一點五億元、三點九億元、十六點九億元；淨利潤分別為虧損人民幣一一一四點五一萬元、九五四七點四七萬元、二點七八億元；主業毛利率達到百分之六十點一，較二○二三年的百分之四十四點二提升近十六個百分點。

不過，在營收增長的同時，公司利潤有所承壓。二○二六年第一季，宇樹科技營收人民幣四點二億元，年增百分之六十八點四，增速相比上一年度超百分之三三二的水準有所回落。

宇樹科技表示，利潤下滑主要與研發費用、銷售費用等期間支出快速增加有關。當前人形機器人行業競爭持續升溫，企業普遍處於「燒錢搶技術、搶市場」階段。為推進機器人模型研發、本體研發以及新產品落地，公司正持續加大投入。

宇樹科技預計，二○二六年上半年營收人民幣十點五億元至十一點二億元，年增百分之三十五點六至百分之四十五點四。

從行業橫向看，宇樹科技是目前少數實現規模化盈利的人形機器人企業。相較之下，已在港股上市的優必選二○二五年營收人民幣二十億元，但仍虧損人民幣七億元，全尺寸人形機器人全年交付一○七九台。

根據招股書，宇樹科技境內外通用機器人收入均以科研教育領域為主，其次是商業消費領域。